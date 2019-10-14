Özersay, gündemi değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan ’45 +’ programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Özersay, ülkemize yararı olmayan bir gerginlik yaşandığına işaret ederek böylesi dönemlerin kutuplaşmaya da neden olduğunu kaydetti.

Özeray şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yanlışın yanında bulunulmasını doğru buluyor. Bunu ifade ederken mutlaka farklı şeyler söylediyse bunu eleştirilmesi gerek.

Bundan kimsenin gocunmaması gerek. Akıncı’nın açıklaması geciken bir açıklamaydı. Tepkilere neden oldu. Tartışıldı.

Bir süredir TC ile ilişkimiz doğrudan ve gergin olmayacak şekilde kurulabildi.

Altını çiziyorum Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin belli bazı konularda bizden farklı yaklaşımı var. Sadece Cumhurbaşkanı Akıncı değil hükümetin de uzlaşmadığı şeyler olur. Bazı şeyleri doğru bulmadığımızda yapmayız.

Ama bu öyle bir konu değil. TC dış politikası güvenliğine kendisi karar veriyor. Akıncı’nın açıklamasında TC’ye dış politika telkini var. Bu yapılabilir ama basın aracılığı ile olduğunda sıkıntıya neden oluyor. TC ile ilişkilerde medya üzerinden olmamalı. Olduğunda Kıbrıs Türkü’nün yararına olmuyor.

Bu ilişkilerin iyi bir yere girmediğini bununla ilgili olarak Akıncı’nın da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.

Seçilmişler de eleştirilir. Kimse mağduriyete girmesin.

Bundan hareketle “O makamın TC tarafından verildiği, Akıncı buna göre davranmalı” söylemini de doru bulmuyorum. Akıncı’yı halk seçti.

Mağduriyet üzerinden siyaset yapmak kazandırmıyor ülkeyi kutuplaştırıyor. Kimse Akıncı’ya ve cumhurbaşkanlığı makamına hakaret edemez.

Eleştiri yapılabilir ancak kimseye hakaret edilemez. Ben bu düşünce ile kutuplaştırmanın karşısında olduğumu gösteriyorum.”

“Kabul edilemez…”

Son dönemde yaşanan siyasi gerilimde tartışmanın farklı noktalara çekildiğini sözlerine ekleyen Özersay “Tartışma öyle bir noktaya geldi ki, Türkiye’den bir kesim Kıbrıslı Türklere hakarete varan söylemlerde bulunmaya başladı. Bu da kabul edilmezdir” dedi.

“Tek bir devletle ilişkimiz var bu ilişkiyi de sağlıklı bir şekilde sürdüremiyoruz” diyen Özersay ” Sayın Cumhurbaşkanı son açıklamasında yanlış anlaşıldığını söyledi. Açıklaması yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek bir açıklamaydı. Duygusal ve sıcak olan hassas bir konuda devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı’nın çok daha net yoruma açık olmayan tespitlerde bulunması gerekirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak söylemlerine dikkat çeken Özersay “Bir süre önce Afrin Operasyonu ile ilgili olarak destek beyanında bulunmuştu. Şimdi destek beyanında bulunmak istemeyebilir ancak Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu bu operasyonun da desteklenmesini olumlu bulur” diye konuştu.

Akıncı’nın kuzey Suriye’deki askeri operasyon öncesinde diplomasi ve diyalog yolu denenmeliydi şeklindeki bir yaklaşımı olduğuna işaret eden Özersay “Aslında bu denenmiştir. Denenmemiş gibi bir hava ortaya çıkarmak doğru değil. Türkiye gerek ABD ve gerekse Rusya ile bu konuda diplomasiyi denedi ve çalıştırdı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamaların ardından tartışmanın olmaması gereken bir noktaya ilerlediğini söyleyen Özersay böylesi dönemlerde konjektörü göz önünde tutarak açıklama yapılması gerektiğini düşündüğünü anlattı.

“Evet herkes barış ister, herkes insanların ölmesini istemez. Bu barışı isterken bunu kan üzerinden tarif etmek ve kan edebiyatı üzerinden gitmek yanlıştı” şeklinde konuşan Özersay Türkiye ile ilişkilerin gergin olmayacak şekilde kurulabileceğine vurgu yaptı.

Özersay, Türkiye hükümetleri ile farklı düşünülen noktaların olabileceğine dikkati çekerek bunlardan birinin eğitimde laiklik olduğunu kaydetti, “Türkiye hükümetinin belli bazı konularda örneğin laiklik konusunda bizden daha farklı bir yaklaşımı vardır. Zaman zaman bizim de Türkiye hükümetin uzlaşmadığı noktalar olur. Ve çıkış yolu bulmaya çalışırız. Ancak bu konu (barış Pınarı Harekatı) öyle değildi. Bu konuda daha hassas davranılması gerekirdi” dedi.

14/10/2019 23:10