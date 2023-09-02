Özersay: Güney’de şiddete varan yabancı düşmanlığı için bir an önce tedbir alınmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta şiddete varan yabancı düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımların önüne geçilebilmesi için bir an önce tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta şiddete varan yabancı düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar son günlerde arka arkaya masum insanlara, mallarına ve yaşadıkları yerlere dönük olarak yapılan cüretkar saldırılarla endişe verici bir noktaya vardı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bu türden ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını oya dönüştürmek için ortaya çıkan ve güçlenen siyasi hareketler var, Güney’de de bu türden öfke ve nefreti siyaseten istismar edip körükleyen hareketler güç kazanıyor. Erken zamanda tedbir almazlarsa daha çok masum insanın canı yanacak. Bu türden çağ dışı bir zihniyetle mücadele bir yana insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle Kıbrıs gibi bir yerde ancak ortak bir mücadele ve iki tarafın iş birliği anlamlı sonuç alınabilmesini sağlayabilir.”