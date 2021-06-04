Özersay, Güneye geçen ilk parti başkanı oldu
Özersay KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılmasıyla Güney'e geçen ilk lider oldu.
04/06/2021
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılmasıyla, Lefkoşa Lokmacı kapısından Güneye geçen ilk lider oldu.
Kudret Özersay'a Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Gülşah Sanver Manvoğlu'da eşlik etti.
Özersay beraberindeki HP'li Milletvekilleriyle birlikte Arasta esnafını ziyaret ettikten sonra, Lokmacı sınır kapısından Güney Kıbrıs'a geçti.
HP Genel Başkanı Özersay, Lefkoşa Suriçi’ndeki Lokmacı kapısından geçerek, Rum tarafındaki esnafı ziyaret etti.
Aylardır kapıların açılması gerektiği vurgusu yapan Özersay, bir kafede oturarak Rum basınıyla sohbet ederek demeç verdi.