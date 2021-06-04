Özersay, Güneye geçen ilk parti başkanı oldu

Özersay KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılmasıyla Güney'e geçen ilk lider oldu.

ads ads ads ads
04/06/2021

ads
ads
ads
Özersay, Güneye geçen ilk parti başkanı oldu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılmasıyla, Lefkoşa Lokmacı kapısından Güneye geçen ilk lider oldu.

Kudret Özersay'a Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri  Ayşegül Baybars ve Gülşah Sanver Manvoğlu'da eşlik etti.

Özersay beraberindeki HP'li Milletvekilleriyle birlikte Arasta esnafını ziyaret ettikten sonra,  Lokmacı sınır kapısından Güney Kıbrıs'a geçti.

HP Genel Başkanı Özersay, Lefkoşa Suriçi’ndeki Lokmacı kapısından geçerek, Rum tarafındaki esnafı ziyaret etti. 

Aylardır kapıların açılması gerektiği vurgusu yapan Özersay, bir kafede oturarak Rum basınıyla sohbet ederek demeç verdi. 

04/06/2021 12:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: özersay, güney kıbrıs, ilk, lider, geçiş, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.