Özersay: Haber Kıbrıs ülkemizde basın alanında önemli bir toplumsal görev yerine getirmektedir.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs'ın kuruluşunun 12. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı yaşlar Mete bey. Ülkemizde yaşanan Siyasal ekonomik ve toplumsal sorunlara duyarlı halkın bilgi alma özgürlüğüne saygılı ve demokratik sistemin farklı seslerin de duyulmasına imkan verilen bir biçimde çalışmasına katkı koyan yayıncılık anlayışıyla Haber Kıbrıs Ülkemizde basın alanında önemli bir toplumsal görev yerine getirmektedir. 12. Yaşını kutlayan HaberKıbrıs’ı tebrik ederken bu kurumu ayakta tutmak için canla başla çalışan tüm basın emekçilerini kutluyorum.

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18/06/2022 16:14