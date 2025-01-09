Özersay: “Hakan Fidan ile Kıbrıs’ın geleceğine dair faydali bir görüşme gerçekleştirdik”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ülkeye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Özersay, Fidan ile Kıbrıs’ın geleceği ve ortak politikalar üzerine samimi ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada kader birliği yaptığını vurgulayarak, ortak politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Özersay açıklamasında “Sayın Hakan Fidan ile küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs’ın geleceğine dair değerlendirmelerde bulunduk. Bu ziyaretin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.