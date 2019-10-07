Özersay: Halka verdiğimiz sözü tuttuk

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Özersay, siyasette, devlet yönetiminde hesap verebilirliğin esas olması gerektiğini vurgulayarak, halkın bu yöndeki talebine bugün halk iradesini yansıtan meclisin olumlu yanıt verdiğini ve yargılamanın önünün açıldığını söyledi.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Halka verilen sözün tutulması da dahil olmak üzere bugün Kıbrıs Türk siyasetinde yeterli olmasa da önemli bir adım atılmış olundu. Polis ve Savcılığın bulguları temelinde dokunulmazlığı kaldırma iradesini ortaya koyan Meclisimizdir.

Elbette masumiyet karinesi esastır ve mahkeme suçlu buluncaya değin herkesin suçsuz olduğunu varsaymak gerekir.

Bundan sonrası mahkemelerimizin işidir, bırakalım mahkemelerimiz karar versin.”

07/10/2019 17:00