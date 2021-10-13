Özersay: Halkın, memleketin gözü aydın

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan hükümetin istifa kararını değerlendirdi. Kudret Özersay, memlekete zerre faydası dokunmayan yamalı bohça hükümetinin defnedildiğini ve memleketin sahipsiz olmadığını yazdı.

Özersay, açıklamasının tamamında "Aylardır zaten ruhunu teslim etmiş olan memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümet şimdi defnediliyor. Halkın, memleketin gözü aydın… Bu memleket sahipsiz değildir. #devam"ifadelerini kullandı.

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13/10/2021 12:10