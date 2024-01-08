Özersay: Halkın Partisi önümüzdeki seçimlere katılacak

Halkın Partisi’nin sekizinci kuruluş yıl dönümü resepsiyonu Cumartesi akşamı toplumun farklı kesimlerinden yoğun bir katılımla yapıldı. Resepsiyonda konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay memleketin elden gidiyor olduğu uyarısında bulunarak “ne mutlu bize ki Halkın Partisi sekiz yılda temiz ve dürüst siyasetin sembolü haline gelmiştir. Çalmamış, çırpmamış, hırsızlık yapmamış ve yapılmasına da müsaade etmemiştir, partizanlık yapmamış, eşe dosta kıyak çekmemiştir. Bu ilkelerinden ayrılmayarak Halkın Partisi önümüzdeki genel seçimlere katılacaktır. Halkımızın da takdiriyle meşru bir hükümetin kurulmasında anahtar konumunda olacaktır. Bizler bu anahtarı düzenin devamı yönünde değil değişim yönünde çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşma yapan Halkın Partisi Genel sekreteri Turgut Alas ise “Biz bu yola çıktığımızda demiştik ki “biz hükümet olmaya değil, bu düzeni değiştirmeye aday bir siyasi partiyiz. ‘Hiç işiniz yok da uğraşırsınız, memleketi siz mi kurtaracaksınız’ diyenlere inat evet memleketi biz kurtaracağız dedik ve demeye devam edeceğiz. Önce memleket diyerek bu mücadeleyi cesaretle daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “BİZ BU SİSTEME AYAK UYDURMAYI KABUL ETMEDİK, TEMİZ VE DÜRÜST SİYASET ÇİZGİSİNDEN ÇIKMAYACAĞIZ”

Konuşmasında `Halkın Partisi olarak biz geçen sekiz yılda düzene ayak uydurmayı kabul etmedik, sistemin parçası olmadan bedel ödemek pahasına mücadele ettik. Ülke o kadar kötü bir durumdan geçiyor ki şahsi menfaat peşinden koşmak yerine “önce memleket” diyenlerin yan yana durmaları, safları sıklaştırmaları artık çok daha önemli ve çok daha acildir. Ülkesini seven ve makam derdine düşmeyenlerin dayanışma halinde omuz omuza yürümeleri gerekir. Biz en baştan bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyorduk. Halkın Partisi şimdi hem hükümette hem de muhalefette çok daha tecrübeli bir siyasi partidir ve düzene ayak uydurmaya değil bu yapıyı değiştirecek şekilde ülkeyi yönetmeye taliptir” ifadelerini kullandı.

ALAS: “HALKIN PARTİSİ BU DÜZENİ YIKACAK”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas gecede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Biz bu yola çıktığımızda demiştik ki “biz hükümet olmaya aday bir siyasi parti değiliz, biz bu düzeni değiştirmeye aday bir siyasi partiyiz”. Kurumların rant ve yolsuzluk merkezi haline getirildiği, aile şirketine çevrildiği, torpilin peşkeşin menfaatin usulsüzlüğün tavan yaptığı, üçüncü sayfa haberlerinin, kadına şiddetin, rüşvet söylentilerinin ve itiraflarının günden güne arttığı bir düzen yarattılar !!! Tuz koktu diyoruz ya, o kokmuş tuza bile göz koyanların, liyakat nedir bilmeyenlerin, icazeti kendilerine şiar edinenlerin, öğretmeni doktoru eczacıyı gazeteciyi işçiyi emekçiyi itibarsızlaştırıp, çakarlı lambalar ve deri makam koltuklarını itibar zannedenlerin başımıza çıkarıldığı bu düzen yıkılacak !!! Yıkacağız !!!”

“ÖNCE MEMLEKET DEDİK VE DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Alas konuşmasında “Hiç işiniz yok da uğraşırsınız, memleketi siz mi kurtaracaksınız diyenlere inat evet memleketi biz kurtaracağız dedik ve demeye devam edeceğiz. "Çünkü bitmedi bu kavga ! Bugünlerden geriye, Bir yarına gidenler kalır Bir de yarınlar için direnenler !" Direneceğiz !!! Halkın Partisi bu kavgayı kazanmak için mücadeleye devam ediyor ve edecek ! Ne mutlu ki adil bir düzen için, önce memleket diyebilen sizlerle birlikte bu ailenin bir parçasıyım ve ne gurur ki benim gibi inananlar ile yan yanayım !!! İyi ki varsınız yol arkadaşlarım ! İyi ki doğdun Halkın Partisi ! Yan yana, omuz omuza nice yıllara” ifadelerini kullandı.