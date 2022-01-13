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Özersay: Halkını Sahipsiz ve Yalnız Bırakmayan Bir Liderdi

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13/01/2022

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Özersay: Halkını Sahipsiz ve Yalnız Bırakmayan Bir Liderdi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın halkını sahipsiz ve yalnız bırakmayan bir lider olduğunu belirtti.
 
Özersay, Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Özersayın mesajının tamamı şöyledir:
“Yanında görev aldığım dönemde yabancılar karşısında estetik ve nükteli bir diplomasi ile onurlu bir duruşun nasıl sergilenebileceğini gördüm; bir halkın hak ve çıkarlarının liderlik gösterilerek nasıl savunulabileceğini gördüm; Halkını sahipsiz ve yalnız bırakmayan ve devlet kuran bir liderin nasıl kendisinden farklı düşünenler tarafından da saygı gördüğünü gördüm; Halkın içinde korumalar olmadan boynunda kendi fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektiğini, kendi insanıyla samimi sohbetlerini gördüm; cenazesi başında saygı nöbeti tutarken farklı görüşten binlerce insanın nasıl ağladığını gördüm; bir Cumhurbaşkanından öte bir lider, bir devlet adamı gördüm. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum…

13/01/2022 10:07
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TAGS: HP, Kudret Özersay, halkın partisi
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