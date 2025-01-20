Özersay: Haspolat ve Akıncılar’da yeni geçiş kapılarıyla Metehan’daki eziyet azaltılabilir



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Haspolat’a yeni bir geçiş kapısı açılması konusundaki görüşlerini paylaştı. Rum tarafının bu öneriye olumlu yaklaştığının anlaşıldığını ifade eden Özersay, Akıncılar köyü içerisinden açılacak yeni bir geçiş kapısının, Haspolat ile birlikte hayata geçirilerek iki taraf için fayda sağlayabileceğini dile getirdi.

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Haspolat'a yeni bir geçiş kapısı açılması konusuna Rum tarafının da olumlu baktığı anlaşılıyor. Mesarya bölgesinde Rum tarafının ortaya koyduğu Kiracıköy ve benzeri önerilerin bir geçiş kapısı değil daha ziyade Rum tarafındaki iki yerleşim bölgesi arasında bir nevi transit geçiş imkanı sağlayacak kolaylık olduğu anlaşılıyor.

Belki Rum tarafının bu beklentisi bir süredir TV programlarında dile getirdiğimiz Akıncılar köyü içerisinden iki taraf arasında yeni ve normal bir geçiş kapısı ile tatmin edilebilir. Bu şekilde bir yanda Haspolat diğer yanda ise Akıncılar geçiş kapıları devreye sokulabilir. Hem böylece Türkiye'ye Ercan Havalimanı üzerinden uçmak isteyen Kıbrıslı Rumların Akıncılar kapısı üzerinden daha hızlı bir biçimde Ercan Havalimanına ulaşmaları, hem de Larnaka havalimanı üzerinden seyahat edecek olan Kıbrıslı Türklerin ve turistlerin de aynı kapıdan Larnaka havalimanına ulaşmaları çok daha hızlı ve kolay olur. Böylece Metehan'daki eziyet de büyük oranda giderilmiş olur.

Umarım bu veya buna benzer bir uzlaşı bulunabilir."