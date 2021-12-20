Özersay: Hassasiyet Gösterdik, Göstereceğiz de

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, toplumdaki dezavantajlı insanlarımızın gerek kamuda gerekse de özelde istihdam edilmeleriyle ilgili gerekli çalışmayı geçmişte yaptıkları gibi, seçimden sonra da sürdüreceklerini belirtti.

Özersay, ilgili yasaya rağmen kamuda ve özeldeki istihdam zorunluluğunun tam anlamıyla yapılmadığını, özelde istihdamın artırılması için Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim desteğinin daha anlamlı bir hale dönüştürülmesi için çalışacaklarını söyledi.

Özersay ve milletvekili adayları bugün Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlülüler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özersay, “Zaten hayat sizler için ve ­toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar için çok kolay değildi. Şimdi pandemiyle birlikte hayat, dezavantajlı gruplar açısından çok daha zor bir hale gelmeye başladı” dedi.

Bütün bunlar dikkate alınarak bazı konularda daha fazla hassasiyet gösterilmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Kudret Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engellilerle ilgili yasaya baktığımız zaman çalıştırılan her 25 kişi için bir engelli istihdamı zorunlu olmasına rağmen; üstelik sadece kamuda değil, özelde de zorunlu olmasına rağmen, yasanın bu maddesinin uzun bir süredir uygulanmıyor olması günün sonunda toplamda 640 civarı engellinin kamuda istihdam edilmiş olması gerekirken bu rakamın 200 civarında kalması, son yıllarda kamuda hiç istihdam yapılmamış olması bu dezavantajlı konumu daha da ağır bir yüke çeviriyor.”



“HASSASİYET GÖSTERDİK, GÖSTERECEĞİZ DE”

Önümüzdeki dönemde toplumun genelinde var olan ve artan işsizlik oranı ciddi endişe yarattığını söyleyen Özersay, HP olarak, kamudaki istihdamda bu kuralın uygulanması ve özelde de teşviki için de var olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim desteğinin daha anlamlı bir hale dönüştürülmesi kanaatinde olduklarına dikkat çekti.

Bu konuda hassasiyet göstereceklerinin altını çizen Özersay, “Başka yerlerde bir söz ya da taahhüt vermedim ama burada bunu özellikle vurgulamak istedim” dedi.



“ÇABALARIMIZI TESLİM EDİYOR OLMANIZ MEMNUNİYET VERİCİ”

Özersay sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sizin de söylediğiniz gibi, görevde olduğumuz dönemlerde birlikte çalışma içinde olma gayreti gösterdik. Oluşturulan koordinasyon birimiyle, biz de istişare ederek sizlere yardımcı olmaya gayret gösterdik. Bir diyalog, çaba vardı. Sizlerin de bunu görmüş olmanızı, sizlerin de bunu teslim ediyor olmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum.”



“SOSYAL VE EKONOMİK GÜVENCE HİSSEDEMEDİLER, HAKLIDIRLAR”

Daha önceki seçim dönemlerinde dezavantajlı gruplar arasında olan bireylerin siyasete aktif katılımını teşvik edebildiklerini anımsatan Özersay, “Ama bu dönemde bunun olmamasının sebebi, bizim isteksizliğimizden dolayı değil, sahip olamadıkları sosyal ve ekonomik güvencelerdir. Ben kendilerine de hak veriyorum. Bazı girişimlerimiz ve tekliflerimiz oldu ama haklı olarak çok sıcak yaklaşmadılar. Doğru düzgün iş güvencesi olmayan, böyle bir şeye kalkıştıktan sonra seçilmeyip işine dönemeyecek endişesi yaşayan insanlar var” şeklinde konuştu.

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20/12/2021 16:28