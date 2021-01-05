Özersay: Hayat pahalılığı ödemek için harçlara zam yapmak yanlış

Halkın Partisi (HP) Milletvekili, Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, hükümetin Cıvid-19 tedbirleriyle ilgili alınan kararların sorumlusu olarak üst kurulu gösterdiği ve bu kararlara sahip çıkmadığı izlenimi yarattığını belirterek, azınlık hükümetinde ortaklar ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul arasında koordinasyon olmadığını söyledi.

Hükümetin, üst kurulun kararlarına sahip çıkmasının önemine değinen Özersay, sektörlerde, toplumda mağduriyetler yaşanmaması için, hükümetin üst kurulla ve diğer tüm paydaşlarla istişare içinde olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner’in devlet çalışanlarına hayat pahalılığını ödeyebilmek için, harçlara zam yapıldığını söylemesini yanlış bulduğunu belirten Özersay, bunun hem kamu ile özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini hem de hayatı pahalılaştırarak hayat pahalılığı ödeneği vermenin bir anlam taşımadığını vurguladı.

Kudret Özersay, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’a önemli açıklamalarda bulundu.

“Hayat pahalılığını ödemek için zam yaptılar”

Devletten alınan hizmetlerin harçlarına yapılan zamlarla ilgili konuşan Özersay, şunları söyledi:

“Harçlara yapılan zamları eleştirmek istemiyorum ancak ülke ekonomi açısından kötü durumdayken her yıl aynı oranda yapılan zamların bu yıl da uygulanması doğru olmadı. Başbakan Ersan Saner, kamuda çalışanlara hayat pahalılığını verebilmek için zam yaptıklarını açıkladı. Bunu yaparken kamu da ve özelin de sırtına yüklemek yanlıştır. Hayat pahalılığı artışı yaparken, diğer taraftan zamlarla hayat pahalılaştırılıyor. Türkiye’den beklentilerinden daha yüksek parayla geri döndüler ancak yeni yıla girdikten sonra zam yaptılar. Bu para hangi kalemlere harcanacak mecliste sorguluyoruz ama cevap alamıyoruz.”

“Hükümet alınan kararların sorumlusu olarak üst kurulunu gösteriyor”

Halkın Partisi hükümetteyken sağlık krizinin iyi yönetildiğini ifade eden Özersay, şöyle konuştu:

“Uzmanlarla saatlerce toplantı yaptık, paydaşlardan gelen önerilerle kararları revize ettik. Kamuoyunu bilgilendirdik. Azınlık hükümetinde ortaklar ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul arasında koordinasyon yok. Bu hükümet döneminde kararları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu alıyor. Hükümet alınan kararların sorumlusu olarak üst kurulunu gösteriyor. Üst kurul, devlet olanaklarını ve diğer sorunları bilemez. Hükümetin onlarla ve paydaşlarla istişare içinde olması gerekir…”

“Yılbaşındaki eğlenenler cezalandırılmadı”

Kudret Özersay, sosyal medyaya yansıyan kumarhanelerdeki yılbaşı eğlencesi hakkında ise “Evlerde bile 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi ve eğlenceler yasak olmasına rağmen paylaşılan videolarla ilgili sorumlular halen cezalandırılmadı” dedi.

Özersay, gerekli yerlere istihdam yapılması gerektiğini ama uzun zamandır bunun yapılamadığını belirterek, “Pandemi Hastanesi devreye bu yüzden giremiyor” dedi.

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05/01/2021 19:06