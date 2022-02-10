Özersay: Her iki parti de hükümet kurulmasıyla ilgili karşılıklı öneri sundu…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası “Uzlaşabilirsek halka hükümette hizmet etmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, heyetlerin görüştüğünü ve karşılıklı öneri sunduklarını her iki partinin de önerileri değerlendireceğini ifade etti.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Bugün Halkın Partisi olarak UBP Genel Başkanı sayın Sucuoğlu ve heyetini misafir ettik. Heyetler arası görüşmede her iki parti de hükümet kurulmasıyla ilgili karşılıklı öneri sundu. Şimdi her iki parti de yetkili kurullarında bu iki öneriyi değerlendirecek. Uzlaşabilirsek Halka hükümette hizmet etmeye devam edeceğiz.

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10/02/2022 17:45