Özersay: Her işiniz acayip!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin vergilendirme de kişisel indirim miktarını henüz asgari ücret belirlenmeden saptayıp açıklamasını eleştirerek “ normal şartlarda asgari ücretten vergi alınmaması için kişisel indirim miktarı asgari ücret belirlendikten sonra açıklanır, bu nedenle gayrimeşru hükümet burada yine acayip bir karar almıştır! Asgari ücret belirleme görüşmelerini tahakküm altına almaya çalışan keyfi bir adım atılmıştır” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Asgari ücretliden vergi alınmasın diye normalde kişisel vergi indirim miktarı asgari ücrete göre ayarlanır.



Asgari ücret belirlenmeden vergilendirmede kişisel indirim miktarının belirlenmesi doğru bir yaklaşım değildir, asgari ücret belirleme görüşmeleri üzerinde tahakküm kurma anlamı taşır.



Dün gayrimeşru hükümet “2024 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarı 292,000TL”olarak belirlendi. Kişisel indirimin yıl başında belirlenen asgari ücret dikkate alınarak belirlenmesi gerekirdi. 2024 yılı için henüz asgari ücret belirlenmediğine göre bu yıl belirlenecek asgari ücret en çok 27,037.03TL olabilir. Yani bu gayrimeşru hükümet öyle istedi diye artış En fazla %49,35 veya altında olacak!



Mesele bu rakam beklenen artış düzeyinde mi değil mi meselesi değildir (Türkiye’deki oranı esas alıp çizgiyi çekmişler belli ki). Mesele asgari ücret tespit komisyonu ve orada süren görüşmeleri KEYFİ şekilde anlamsızlaştırma ve tahakküm kurma meselesidir.

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