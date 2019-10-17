Özersay: Herkesin sorumlu davranması gerek!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün ülkede paniğe neden olan Yunan savaş uçakları ile ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, üç Yunan uçağının ülkemizin hava sahasını ihlal ettiğine dikkat çekerek “Gerekli girişimleri yaptık” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı hava sahamızı ihlal etmiştir.

Bahse konu savaş uçakları Girit’ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit’teki üsse dönmüştür.

Bu provakatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir.

17/10/2019 20:05