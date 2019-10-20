Özersay: HP henüz karar verme noktasında değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin siyasi partilerin seçimi değil, Halkın seçimi olması gerektiğini vurguladı. Özersay Cumhurbaşkanlığı partiler üstü bir görev yeridir, bu nedenle siyasi partimiz ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı seçiminde öncelikli olarak parti değil ülke gelmelidir diyerek şunları kaydetti: “siyasi partilerin ne istediği, siyasi partiler içerisinde kimin kime dönük hangi hesabı yaptığı gibi hususlar öncelikli olmamalıdır. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi Halkın yararını ve Kıbrıs Türkünün geleceğini düşünerek karar vermemiz gereken bir seçim olmalıdır”.

Halkın Partisi’nin de belirli unsurlara bakarak Halkın yararına olanı değerlendirip karar vereceğini ancak henüz karar verme noktasında olmadıklarını söyledi. Özersay “biz bu süreçleri bir toplantıyla bir gecede sonuçlandırmayı doğru bulmayız. Galeyana gelmeden, aklıselim neyse onu dikkate alarak karar vermek önemlidir. Kıbrıs Türkünün geleceğini yakından ilgilendiren bu kadar önemli bir seçimle ilgili olarak acele ve duygusal kararlar vermekten kaçınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“PARTİM, PARTİN DEĞİL MEMLEKETİM” DİYEBİLMEK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanlığı konusunda kendisinin henüz bir karar vermediğini ve toplumun farklı kesimleriyle temaslarını sürdürerek değerlendirme yaptığını söyleyen Özersay “bugüne değin genelde senin partin, benim partim debildi, hep bu parti konusu ön plana çıktı. Oysa Cumhurbaşkanlığı seçimi başkadır, farklıdır, farklı olmalıdır. Burada particilik değildir esas olan. Partim, partin değil, Memleketim diyebilmeliyiz artık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkemizi seviyorsak, gerçekten kendimizi değil de bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak Memleketim diyebilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

20/10/2019 15:17