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Özersay, Hristofyas’ın cenazesine katıldı

Özersay Hristofyas ailesine başsağlığı dileğinde bulundu

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25/06/2019

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Özersay, Hristofyas’ın cenazesine katıldı

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Rum toplumu eski liderlerinden Dimitris Hristofyas’ın cenazesine katıldı.

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen cenaze törenine eşi Aliye Ummanel ile katılan Özersay hem eski Cumhurbaşkanı Talat hem de Eroğlu döneminde müzakere masasında Hristofyas ile karşılıklı yer almıştı.

Kudret Özersay’ın eşi Aliye Ummanel’in de Hristofyas’ın kızı ile tiyatro alanında yaptığı çalışmalar nedeni ile arkadaş olduğu ifade edildi.

Özersay ve eşi Ummanel Hristofyas ailesine cenaze töreninde başsağlığı dileğinde bulundu.

 

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TAGS: Kudret Özersay, Dimitris Hristofyas, cenaze töreni, haber, kıbrıs
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