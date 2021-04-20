Özersay: Hükümet Anayasa’daki zaruret ilkesini keyfi uygulamaya çalışıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yaptığı açıklamalarla, bilerek akıl karıştırdığını, Anayasa’daki zaruret ilkesini tek yanlı ve keyfi uygulamaya çalıştığını savundu. Özersay, “Hükümet hiç boşuna elmalarla armutları bilerek karıştırıp akıl bulandırmaya çalışmasın” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, yaptığı açıklamada, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçiminin neden ve nasıl ertelendiğine değinerek, şunları kaydetti:

“Salgın ülkemizde Mart ayı başında başlamış durumdaydı ve Nisan’da seçim vardı. Dünyanın dahi salgın konusunda ne yapacağını bilmediği bir ortamda sağlık şartlarının yarattığı zaruret nedeniyle 6 ay ertelendi. Meclis’te temsil edilen 6 siyasi partinin tamamı, dönemin Cumhurbaşkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcısı görüş birliği ile ertelendi. Yani yasama, yürütme, yargı, savcılık görüş birliğine vardığı için Anayasa’daki madde zaruret gerekçesiyle uygulanmadı ve seçim ertelendi.”

“Şimdi hükümet erken seçimin tarihini kendi istediği gibi belirlemek için Anayasa’yı neden ve nasıl bir kenara koymaya çalışıyor?” diye soran Özersay, ortada geçen yıl olduğu gibi bir acil salgın durumu olmadığını, tedbir alarak hayatı devam ettirmeye, kontrollü olarak turizm dahil açmaya gidilen bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Özersay, “Zaten hükümetin gerekçesi de sağlık değil, hukuk komitesinde çoğunluğu olmadığı için Anayasa’ya rağmen özel bir komite kurup orada çoğunluğu almaya ve seçim için istediği tarihi tek yanlı olarak belirlemeye çalışıyor. Geçen yıldan farklı olarak yasama, yürütme, yargı bir masa etrafında oturup bu konuda bir görüş birliğine varmadı, yani hükümet tek yanlı ve keyfi bir kararla Anayasa’nın etrafından dolaşmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“HUKUK DEVLETİNDE KEYFİLİĞE YER YOKTUR”

Meclis’in bu açıdan bölünmüş olduğunu, görüş birliği olmadığını ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Hükümet, normal bir hükümet değil komitelerde çoğunluğu dahi olmayan bir azınlık hükümeti olduğunun farkında değil sanırım. Öyle olmasa bile kimse çok istisnai olarak memlekette yasama, yürütme ve yargının herkesin tam uzlaşısı ile geçen yıl uygulandığı gibi bir zaruret ilkesini tek yanlı ve keyfi bir biçimde uygulayamaz. Hukuk devletinde böyle keyfiliklere yer yoktur.”

Hükümetin ara seçimin olmaması için oturup uzlaşmak zorunda olduğunu anlaması gerektiğini savunan Kudret Özersay, “Her canı isteyen Anayasa’nın beğenmediği ya da işine gelmeyen maddelerini bir kenara koyabilecek olsa Anayasa’ya ve hukuka gerek olmazdı ama o zaman da burası bir demokrasi değil geri kalmış bir devlet, bir diktatörlük olurdu” dedi.

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20/04/2021 18:58