Özersay: Hükümet asgari ücreti yüzüne gözüne bulaştırdı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yeni belirlediği asgari ücret konusunda sözünün arkasında duramadığını, devlet ciddiyetine yakışmayan bir yaklaşımla işçi ile işvereni karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Bugün Kamu-İş ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Özersay, asgari ücret artışını desteklediklerini buna paralel olarak firmalara, işverenlere ciddi ve hissedilir bir destek paketi yapmak gerektiğine dikkat çekti.

Halkın Partisi tarafından açıklanan ekonomik kurtuluş paketinde asgari ücret artışına paralel atılması gereken adımlar ortaya koyduğunu ancak hükümetin kopyalama yoluyla bu işi de yarı buçuk yaptığını vurguladı. Hükümetin, ilgili tüm paydaşlarla ortak akıl içerisinde hareket etmediğini, gelinen aşamada işçi ve işveren kesimini karşı karşıya getiren bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade ederek hükümeti eleştirdi.

“Bütünlüklü bir şekilde ele almadıkları için işçi ve işveren kesimini karşı karşıya getiren bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Hükümetin ikircilikli halleri vardır. Bir tarafta başbakan bir tarafta başbakan yardımcısı birbiriyle uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır” diye konuşan Özersay, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edilemeyeceğinin altını çizdi.

Özersay, devlet ciddiyetinden uzak bu ve benzeri yaklaşımlarla bu ve benzeri bir hükümetin ekonomideki bu krizleri hiç bir biçimde yönetemeyeceğine dikkat çekti.

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23/12/2021 16:26