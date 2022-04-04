Özersay: Hükümet deneme yanılma yoluyla ilerliyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısıyla ilgili hükümetin deneme yanılma yoluyla ilerlediğini belirterek, bu konuda doğru bir yaklaşım izlenmediğini söyledi.

Özersay, belediyeler reformuna ilişkin çalışmada idari, mali ve denetim açısından kaos yaşanacağını ifade ederek, bu konuda ortak akla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eleştirilere cevap vermeyerek, Meclis Genel Kurul birleşiminde olmamasına tepki gösterdi.

Özersay, “Muhalefetin söylediğini dikkate alıyorsanız, siyasi etik kırıntıları kaldıysa, demokrasi hesap verebilirlik üzerine kuruludur” dedi.

Özersay, hükümetin elektrikte fiyat düzenlemesini dar gelirli vatandaşı düşünerek yapmadığına dikkat çekti.

Özersay, “Faturalar gelmeye başladıkça düzenlemeye gideceğiz deniliyor. Bunlar, göz göre göre deneme yanılma yoluyla gittiğiniz göstergesi” dedi.

Teknecik Santrali’nin hafta sonu kayda değer elektrik üretemediğini söyleyen Özersay, AKSA ve Güney Kıbrıs’tan elektrik alındığını, yakıtın bugün geleceğini kaydetti.

Elektrikte yüksek faturalara değinen Özersay, “Vatandaş, daha geç ödendiğinde, bu ay ödemeye imkanı olmayan, gelecek ay nasıl ödenecek? Deneme yanılma yoluyla memleket idare edilmez. İfadelerini kullandı.

Hükümetin “Müşavir yaratamıyorsam, kendi müdürümü atarım, 1 sene sonra görevden alır, başkasını atarım’ yaklaşımında olduğunu anlatan Özersay, aynı bakanın görevde olmasına rağmen, farklı isimlerin atandığını dile getirdi

İsim vermeden eski milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Meclis’e görevlendirilmesini değerlendiren Özersay, “Bu atamalar sizi çürümüş siyasetin temsilcisi konumuna sokar. Elektrik faturalarını ödeyemezken buna hakkınız yok” dedi.

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04/04/2022 12:03