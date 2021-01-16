Özersay: Hükümet güven verecek sonuç alıcı ve anlamlı tedbirler almalıdır

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan açıklama yaparak hükümetin güven verecek sonuç alıcı ve anlamlı tedbirler alması gerektiğini söyledi. Özersay, hükümetin en erken zamanda sağlık üst kuruluyla görüş birliği sağlayıp kamuoyuna mümkünse tane tane ve anlaşılır bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

Özersay, paylaşımının tamamında "Şu anki görüntü tam bir otorite boşluğu ve keşmekeştir. Hükümet güven verecek sonuç alıcı ve anlamlı tedbirler almalıdır, almış gibi görünsün diye değil. Hangi yasak, hangi karar hala yürürlükte, hangisi ne zaman yürürlüğe giriyor belirsiz. Kamuoyuna şeffaf ve anlaşılır bilgi akışı sağlanmadığı sürece hiç bir şey öngörülebilir olmayacak ve bu güvensizlik ortamı piyasayı ve özellikle esnafı daha da vuracak. Hükümet en erken zamanda sağlık üst kuruluyla görüş birliği sağlayıp kamuoyuna mümkünse tane tane, anlaşılır bilgi vermelidir." ifadelerini kullandı.

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16/01/2021 22:44