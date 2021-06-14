Özersay: Hükümet olmayan gücüyle güç zehirlenmesi yaşıyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim tarihini belirlemek üzere Ad-Hoc komite kurulmasının anayasaya ve içtüzüğe aykırı olduğunu ve bu hukuksuzluğun bir parçası olmamak adına komiteye üye vermeyeceklerini açıkladı. Mecliste yaptığı konuşmada Özersay, şu anda yapılan tartışmanın aslında seçimle yakından uzaktan bir ilişkisi olmadığını, meselenin hükümetin demokrasiyle ilişkisi ve zihniyeti olduğunu anlattı. Hükümet başka bir konuyla ilgili bir ad-hoc komite kurmaya kalkmış olsaydı ve orada da olmayan çoğunluğu elde etmeye çalışsaydı yine doğru bulmayıp karşı çıkacaklarına vurgu yapan Özersay, “Bu yaklaşımımız ve ortaya koyduğumuz itiraz seçimle ilgili değildir. Demokrasiyle ilgilidir. Bunun kapısını siz bir kez aralarsanız, demokrasi zarar görecektir. Bu empoze etmeye yönelik anlayışınız ve yaklaşımınızla ilgilidir. Belli ki bir güç zehirlenmesi sorunu yaşıyorsunuz ama öyle bir gücünüz de yok Sayın Başbakan. Kişi olarak sizlerle bir sorunumuz yoktur. Ancak parlamenter demokrasi açısından bir azınlık hükümeti olmanıza rağmen olamayan gücünüzle; komitelerde hem muhalefeti hem de genel olarak meclisi by-pass etmeye yönelik bir güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Belli ki başka yerlerden feyz alıyorsunuz. Bu da ülke demokrasisi açısından ciddi derecede endişe vericidir. Biz buna geçit vermeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi’ne de bu yüzden başvurduk” diye konuştu.

“HUKUKSUZLUĞUN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ”

Mecliste konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Özersay, “Anayasa, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kendi milletvekili sayısı ve güçleri oranında meclis çalışmalarına katılacaklarını açıkça söylüyor. Bu maddeye ters bir adımdır” diye konuştu. Seçim tarihinin Hukuk Komitesi’nde belirlenmesi gerekiyorken hükümetin sonucu yalnız belirlemek istediği ve bir uzlaşmaya da girmeyi istemediği için normal usulü by-pass etmeye çalıştığını belirten HP Genel Başkanı, anayasa ve hukuka aykırı bir adım atıldığının altını çizdi.

“HÜKÜMET, PARLAMENTER SİSTEM İÇİNDEKİ BİR AZINLIK HÜKÜMETİNİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPMAYA KALKIŞIYOR”

Özersay konuşmasına hükümete hitaben şu sözlerle devam etti: “Mesela sadece hukukun ihlal ediliyor olması değildir. Bir azınlık hükümeti olmanıza rağmen siyaset etiği açısından da bir şeyi empoze etmeye çalışıyorsunuz. Uzlaşmaya gayret etmiyorsunuz. Parlamenter sistem içerisindeki bir azınlık hükümetinin yapamayacağı bir şeyi hukuku göz ardı ederek yapmaya kalkışıyorsunuz.”

Bir zihniyet sorunuyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken HP Genel Başkanı, “Nasıl ki şimdi Ad-Hoc Komite’nin belirlenmesinde sayılarla oynayıp kendi istediğinizi yapmak için çoğunluğu yasal olmayan bir yolla ele geçirmeye çalışıyorsanız, cuma günü attığını adımla aynı şeyi diğer komitelerde de yapmaya kalkışmış durumdasınız. Hukuk Siyasi İşler Komitesi ile İdari İşler Komitesi’nde de kendi imzanızla partinizin oy birliği ile Danışma Kurulu’nda verdiğiniz ‘evet’ ile Genel Kurul’da oy birliğiyle aldığımız karara rağmen o komitelerin sayısını da değiştirmek için başvuruda bulundunuz. Azınlık hükümeti olmanıza rağmen Bütçe Komitesi’nin yanı sıra diğer iki komitede de çoğunluğu alacağız diyorsunuz. Bunların hiçbiri demokrasiyle bağdaşmaz” dedi.

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14/06/2021 16:32