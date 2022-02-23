Özersay: Hükümete gerçekten girmek istedik ama UBP, 3’lü hükümeti tercih etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP ile hükümet kurma konusunda samimi olduklarını ve gerçekten istediklerini belirterek, aynı isteğin UBP’de olmadığını, 3’lü hükümeti kurmayı tercih ettiklerini söyledi.

Kurulan 3’lü hükümetin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun tercihi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise bu hükümetin kurulması için özel bir çaba ortaya koyduğunu ifade eden Özersay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun kendileri ile görüşürken aynı anda Cumhurbaşkanı Tatar’ın UBP-DP-YDP Hükümeti için pazarlık yaptığını öğrendiklerini vurguladı.

Özersay, kendileri ile görüşürken, aynı anda 3’lü hükümet için pazarlık yapılmasının, “UBP’nin, HP ile görüşmesi, 3’lü hükümet için ilgili partilerle pazarlık gücünü artırmak, oradan bir şey koparmak için mi yapıldı?” sorusunu gündeme getirdiğini kaydetti.

Kudret Özersay, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı

“3’ncü parti yedek olmasın diye ikili hükümet istedik”

Halkın Partisi’nin Ulusal Birlik Partisi ile yaptığı hükümet görüşmelerine değinen Özersay, “HP hükümette olunması ve halka katkı konulması için ortaya irade koydu. Sözde değil özde hükümet ortağı olmak istedi. Bu dönemde 3’lü hükümet olmasını istemedik. ‘3’üncü hükümet yedek konumuna düşer, sözünün ağırlığı olmaz’ dedik. Başlangıçta Faiz Sucuoğlu, bu önerimize sıcak bakmadı, ardından görüşmeye sıcak baktığını söyledi. 3’lü hükümet formülünde tıkanan görüşmeler nedeniyle bizimle görüşmeleri pazarlık konusu da yapılmış olabilir” dedi.

“Cumhurbaşkanı, UBP-DP-YDP hükümeti için arabuluculuk yaptı”

UBP-HP Hükümeti ilgili UBP ile görüştüklerini anlatan Özersay, “Bakanlık ve kurum pazarlığı konuşmadık. Halkın çıkarları üzerinden hareket etmek istedik. Görüşlerimizi karşılıklı yazılı vermeyi talep ettik. Oğuzhan Hasipoğlu’na yazılı görüşlerimizi verdik. Ancak öğrendik ki biz Oğuzhan Hasipoğlu ile görüşürken, bizden ayrı üçlü hükümet pazarlığı yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP- DP-YDP üçlü koalisyonu için arabuluculuk yaptığını öğrendik. UBP-CTP ve UBP-HP hükümeti için arabuluculuk yapmayan cumhurbaşkanı, UBP-DP-YDP Hükümeti için arabuluculuk yaptı” diye konuştu.

“Laiklik ilkesi, Atatürk ve yargı bağımsızlığı HP için önemlidir”

UBP’nin başka partilerle hükümet kurulması için görüşürken, HP ile pazarlık yapılmasını istemediklerini, doğru bulmadıklarını ifade eden Özersay, şöyle konuştu:

“Bakanlık derdimiz yoktu. Bir bakanlık alsak da olurdu. Özelde eğitimde, genelde ise hükümetin her tür icraatında laiklik ilkesinden ve diğer çağdaş değerlerden taviz verilmeyecek bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledik. Atatürk ilkeleri ve yargı bağımsızlığı konuları bizim için hassas ve önemliydi. Hükümetin her tür icraatında insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına tam anlamıyla saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu konularda UBP’nin ne düşündüğü ve alacakları tavır önemliydi…”

“Hükümete gerçekten girmek istedik”

Kurulan 3’lü hükümetin Faiz Sucuoğlu’nun tercihi olduğuna ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise bu hükümetin kurulması için özel bir çaba ortaya koyduğuna işaret eden Özersay, “Hükümette sayı değil siyaset önemlidir. Bir yıl boyunca 4’lü hükümet döneminde 27 milletvekili ile mecliste sıkıntı yaşanmadı. Hükümete gerçekten girmek istedik. UBP-CTP Hükümeti kurulursa destek vereceğimizi de söyledik. UBP ile geçmişte hükümette yer aldık, yaşanmışlarımız, tecrübelerimiz var. UBP kurultayı öncesine kadar yine UBP ile hükümette sorun yaşamamıştık. Yeni bir UBP-HP Hükümeti için bizimle bir buçuk gün görüştüler, gerçekten bizimle kurmak mı istediler yoksa 3’lü hükümet için pazarlık mı yapmak, oradan bir şeyler koparmak mı istediler?” diye sordu.

Özersay, kendileri ile görüşürken, aynı anda 3’lü hükümet için pazarlık yapılmasının, “UBP’nin, HP ile görüşmesi, 3’lü hükümet için ilgili partilerle pazarlık gücünü artırmak, oradan bir şey koparmak için mi yapıldı?” sorusunu doğal gündeme getirdiğini kaydetti.

“Liyakat faktörü ele alınmadan bakanlar kurulu oluşturuldu”

Bakanlar kuruluna bakıldığında umut vaat eden bir hükümet kurulmadığını ifade eden Özersay, “Bakanlık verilirken, pek çok faktör ele alındı. Kurultay döneminde genel başkanı ne kadar desteklediği, ileride rakip olma durumu, parti içi ve milletvekili seçiminde aldığı oy faktörleri ele alındı ancak liyakat faktörü unutuldu. Bazı kişilerin her bakanlığı yapacağı bir algı oluştu. Böyle bir şey dünyada yoktur. Ülkemizde kamudaki yönetim kadrolarında üst düzey yöneticiler, müdürler 3’lü kararnameyle değil de liyakat ilkesiyle görevde olsa, kurumsal hafızanın korunduğu işleyen bir sisteme sahip olsak, bakanın bir üst yönetici gibi görev yapması anlaşılır ancak ülkede durum böyle değil” dedi.

“Rum tarafının önerilerinin görüşülmeden reddedilmesi yanlış”

Rum tarafında dışişleri bakanı değişirken, Kıbrıs konusunda da görüş değişikliğine gidildiğine dikkat çeken Özersay, “Rum tarafı yaptırım ile Maraş konusunda sonuç alamayacağını gördü, bu kez güven yaratıcı önlemlerle sonuca gitmek istiyor. Rum tarafının yaptığı önerileri ben de adil ve uygun bulmuyorum ancak hiç görüşülmeden reddedilmesini ve ortaya görüş konulmamasını da doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Rum tarafına limanlarını açabilir”

Rum tarafının güven yaratıcı önlemler kapsamında yaptığı önerilere, karşı öneriler yapılması gerektiğini belirten Özersay, “Rumlar, BM kontrolünde Maraş’ın eski sahiplerine verilmesi, Mağusa Limanı’nın AB, Ercan Havalimanı’nın ise BM kontrolünde açılmasını istiyorlar. Rum tarafının esneklik yapması için bu noktada sadece Kıbrıs Türk tarafının açılım yapmasına gerek yoktur. Deniz ve hava limanına karşı Türkiye de Rum tarafına limanlarını açabilir. Mağusa Limanı’nda ambargo yoktur. Ercan Havaalanı ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin talebiyle direkt uçuşlara açılabilir, sorun çıkarsa geri dönülebilir, ancak Maraş BM kontrolüne verirse geri döndürülemez. Türk hava sahası ve limanlar Rumlara açılırsa, Rum tarafı kazanç sağlar” dedi.

“Yeni kurulan bir partiyiz ve tabanımızı oluşturuyoruz”

Bir izleyicinin HP’nin aldığı oy oranı ile ilgili yaptığı yorum üzerine konuşan Özersay, “2018 yılında HP, şahıslara ve rakip partilerin durumuna göre oy aldı. UBP ile CTP arasında değişen tepki oylarını da aldı. Seçmenin verdiği oya saygılıyız. Yeni kurulan bir partiyiz ve tabanımızı oluşturuyoruz. Halkın Partisi, parti içinde ve bakanlıklarda liyakate önem verdi. Sandığa gitmeyenlerde artış var. Seçimler bireysel beklentilere dönüştü. Toplumsal çıkarların önüne geçti” ifadelerini kullandı.

“Rusya-Ukrayna krizi Kıbrıs’ı da etkileyecek”

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize de değinen Özersay, şöyle konuştu:

“Var olan gerginlik ve olası bir savaş KKTC’yi de etkiler. Güney Kıbrıs’ta İngiliz üslerinden savaş uçakları kalkacak, bu nedenle burası hedef olabilir. Rusya ve Ukrayna’dan gelecek turistlerin yanında diğer bölgelerden gelecek turistler de bu savaş halinden çekinmesinden dolayı turizm olumsuz etkilenebilir. Buralarda üretilen tahıl yurt dışına satılamayacak. Rusya önemli bir buğday ve un ülkesi. Dünya buğday talebinde sıkıntı yaşayacak ve ekmek pahalı olacak. Taşımacılık olumsuz etkilenecek. Krizden dolayı enerji pahalı olacak. Doğalgaz ve akaryakıt fiyatı artacak. Ülkemizde de akaryakıtla beraber elektrik üretim maliyeti artacak…”

“Reformların yapılması için belediye seçimlerinin ertelenmesi görüşülebilir”

2022 yılı Haziran ayında yapılması gereken yerel yönetim seçimlerinden de bahseden Özersay, “Parti olarak birçok bölgede belediye başkan adayı çıkaracağız. Belediyelerde reform yapılması güvence altına alınırsa, reformların yapılması için belediye seçimlerinin ertelenmesi görüşülebilir ancak durum cumhurbaşkanlığı seçimi döneminden farklıdır. Reform belediye sayısıyla sınırlı kalmamalı. Belediyelerin sayılarının azaltılması yanında verimliliğin artırılması da önemlidir” diye konuştu.

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23/02/2022 19:07