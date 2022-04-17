Özersay'dan hükümete sert tepki!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün ana metninin, eklerinin ve tablolarının hala daha kamuoyu ile paylaşılmamasına tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başbakan Ersin Tatar: Türkiye ile protokol 20 temmuz 2020’de imzalandı.---aynı gün anlaşmanın altına imza konulan ana metni, ekleri olmaksızın kamuoyu ile basınla paylaşıldı (20 temmuz). ---iki gün sonra ise protokolün tüm ekleri ve tabloları tam metin halinde basına verildi, kamuoyuna açıklandı (22 temmuz). Başbakan Ersan Saner: türkiye ile protokol 3 mart 2021’de imzalandı. ---aynı gün anlaşmanın altına imza konulan ana metni, ekleri olmaksızın kamuoyu ile basınla paylaşıldı hatta başbakanlık sayfasından da yayınlandı (3 mart). ---iki gün sonra ise protokolün tüm ekleri ve tabloları tam metin halinde basına verildi, kamuoyuna açıklandı (5 mart). Başbakan Faiz Sucuoğlu: türkiye ile protokol 14 nisan 2022’de imzalandı. Aynı gün imzalanan ana metni kamuoyunda, basında gören olmadı, metin ortada yok! ---bugün 17 nisan, değil ana metin, ekler ve tablolar ortada yok. Henüz sadece bir basın toplantısında yapılan açıklama ve faiz beyin yorumları var. Özet: KKTC’nin hangi taahhütler altına girdiğini, ne söz verdiğinizi halen bilmiyoruz. Geçmiş uygulamadan farklı olarak kamuoyu ile halen daha paylaşmadığınıza göre bir şeylerden çekindiğinizi anlıyoruz. Yeterince şeffaf değilsiniz. Yarın meclis’te muhalefet bu protokolü nasıl, neye göre değerlendirsin? Bu şekilde muhalefet olarak bizim denetimimizden kendinizi kurtarabileceğinizi düşünmüyorsunuzdur umarım. Ersan Saner dönemine ve ersin tatar dönemlerine baktığımızda, protokol metinlerinin, bilginin kamuoyu ile paylaşılması açısından gelen gideni aratıyor demek mümkün.

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17/04/2022 13:06