Özersay: Hükümetin içinde böyle bir güvensizlik varken, halka güven veremez

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimlerinde Ulusal Birlik Partili milletvekillerinden verdikleri oyun fotoğrafını çekmelerinin istendiğini söyledi.

Özersay, UBP’nin kendi adayı Zorlu Töre’ye sahip çıkamadığına dikkat çekerek “Hükümet, kendi içinde böyle bir güvensizlik varken, halka hiçbir konuda güven veremez” ifadelerini kullandı.

Öte yandan UBP milletvekili Yasemin Öztürk’ün 5. tur oylaması devam ederken, oy kullanma kabinine elindeki telefon ile girmesi CTP milletvekili Şahali’nin tepki göstermesine neden olmuştu.

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07/03/2022 18:27