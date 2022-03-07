Özersay: Hükümetin içinde böyle bir güvensizlik varken, halka güven veremez

ads ads
07/03/2022

ads
ads
ads
Özersay: Hükümetin içinde böyle bir güvensizlik varken, halka güven veremez

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimlerinde Ulusal Birlik Partili milletvekillerinden verdikleri oyun fotoğrafını çekmelerinin istendiğini söyledi.

Özersay, UBP’nin kendi adayı Zorlu Töre’ye sahip çıkamadığına dikkat çekerek “Hükümet, kendi içinde böyle bir güvensizlik varken, halka hiçbir konuda güven veremez” ifadelerini kullandı.

Öte yandan UBP milletvekili Yasemin Öztürk’ün 5. tur oylaması devam ederken, oy kullanma kabinine elindeki telefon ile girmesi CTP milletvekili Şahali’nin tepki göstermesine neden olmuştu.

 

 

07/03/2022 18:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Özersay: Hükümetin içinde böyle bir güvensizlik varken, halka güven veremez
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.