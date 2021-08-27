Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti.

“Geçen yıl yaz döneminde sıfır vaka noktasından, bu yıl yazın göbeğinde günlük ortalama 170 vaka ve ardı arkası kesilmeyen can kayıpları. Kışta başımıza gelebilecekleri düşünmek dahi istemiyorum” ifadelerini kullanan Özersay, "Hükümetin salgın konusunda bize faydadan çok zararı var, siz siz olun kendinizi koruyun” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Geçen yıl yaz döneminde sıfır vaka noktasından, bu yıl yazın göbeğinde günlük ortalama 170 vaka ve ardı arkası kesilmeyen can kayıpları. Kışta başımıza gelebilecekleri düşünmek dahi istemiyorum.

Kendi kendiyle kavga eden bir hükümet demek bu salgında ilerleyen günlerde can kayıplarının maalesef daha da artması demektir.

Endişeliyim, hükümetin salgın konusunda bize faydadan çok zararı var, siz siz olun kendinizi koruyun.

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27/08/2021 21:56