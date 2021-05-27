Özersay: İçişleri ve polise dilekçe verdik

HP Genel Başkanı Milletvekili Kudret Özersay mecliste yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne dün birer dilekçe verdiklerini, olayla ilgili ismi geçenlerin cinayet günü ya da sonrasında ülkeye girip, girmediklerine ilişkin muhaceret bilgilerini talep ettiklerini açıkladı.

Özersay, Meclis’te araştırma komitesi kurulmasının önemli ve doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek geçmişte de bu konuda iki komite kurulmasına rağmen Meclis’in talep ettiği belgeleri alamadığını, sonuç alınamadığını kaydetti

Özersay, bugün itibariyle geçmişte kurulan iki komitenin yaptığı araştırmaya ilişkin gizli tutanakları okuyabileceklerini anlatarak,

Polis ve Başsavcılığın konuyu ciddiyetle ele alıp, adım atmasının Başbakanın tavrına bağlı olduğunu aktardı.

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27/05/2021 13:47