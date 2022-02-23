Özersay: İfade özgürlüğü demokrasinin en önemli güvencelerindendir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada "gazetecilerin yazdıkları yazılar nedeniyle hapis cezası almaları yönündeki uygulamalar, parçası olmak istediğimiz medeni dünya değerleri ile bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ GÜVENCELERİNDEN BİRİSİDİR Halkın Partisi düşünceyi ifade özgürlüğünü demokrasinin en önemli güvencelerinden birisi olarak görmektedir. Özellikle gazetecilere özgürlüklerini kısıtlayıcı hapis cezası verilmesi sonucunu doğurabilecek ceza davası okunması ülke demokrasisi açısından endişe vericidir. Gerek KKTC Anayasasında gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında düşünceyi ifade özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Toplumda özellikle gazetecilerin korku ve baskı ile sindirilmeye çalışılması endişesi yaratacak bu türden uygulamalar çağdaş demokratik ülkelerde anti demokratik ve insan haklarına aykırı uygulamalar olarak değerlendirilir. Düşünceyi ifade özgürlüğünün hem Anayasamız hem de AİHS’ne göre birtakım sınırları vardır ve bu sınırlar aşıldığında tazminat davaları elbette gündeme gelebilir. Örneğin düşünceyi ifade özgürlüğü denilerek kişilik haklarına saldırı, hakaret ya da özel hayatın gizliliğinin ihlali yoluna gidilemez. Ancak bu gibi durumlarda ceza davaları değil tazminat davalarıyla diğer hak ve özürlükler korunmaya çalışılır. Özellikle gazetecilerin yazdıkları yazılar nedeniyle hapis cezası almaları yönündeki uygulamalar, parçası olmak istediğimiz medeni dünya değerleri ile bağdaşmaz.

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23/02/2022 13:57