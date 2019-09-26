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Özersay, İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret özersay New York temasları kapsamında KKTC’nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.

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26/09/2019

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Özersay, İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret özersay New York temasları kapsamında KKTC’nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.

Görüşme BM Genel Merkezi’nde yer aldı.

KKTC VE İİT ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve bölgesel gelişmelerle ilgili de görüş alış-verişinde bulunuldu. KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olarak yer alıyor. 

 

26/09/2019 10:34

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TAGS: kudret özersay, Yusuf el-Useymin, new york, haber kıbrıs
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