Özersay, İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret özersay New York temasları kapsamında KKTC’nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.

Görüşme BM Genel Merkezi’nde yer aldı.

KKTC VE İİT ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve bölgesel gelişmelerle ilgili de görüş alış-verişinde bulunuldu. KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olarak yer alıyor.

26/09/2019 10:34