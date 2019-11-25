Özersay: İki Kesimlilik Göz Ardı Edilmemeli

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay son yıllarda müzakerelerde iki kesimliliğin göz ardı edilmekte olduğunu gözlemlediğini, siyasi eşitliğin anlamı konusundaki BM parametrelerini kabul etmeyen Rum tarafının iki kesimlilik konusunda da makul olan noktadan ve Kıbrıs Türkünün beklentilerinden çok uzak bir noktada olduğunu vurguladı. Halkın Sesi’ne özel açıklamalarda bulunan Özersay “sanki Kıbrıs sadece siyasi eşitlik ve garantiler meselesiymiş gibi indirgemeci bir yaklaşım gelişiyor. Bu yaratılan algı hem yanlış hem de tehlikelidir” dedi ve İki Kesimlilik ilkesine dikkat çekti.

KAVRAMLARI YAZMAK DEĞİL ANLAMLARI KONUSUNDA ANLAŞMAK ÖNEMLİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “referans kavramları kağıdını oluşturmaya çalışıyorlar ama işin aslı oraya yazılan kavramlardan her iki taraf da farklı şeyleri anlıyor. Bu nedenle anlamı taraflar için farklı olan kavramları alt alta aynı kağıda yazdığınızda anlaşmış olmuyorsunuz. Kıbrıs sorunu referans kavramları gibi teknik bir noktaya indirgenemeyecek kadar önemli ve derinliği olan bir uyuşmazlıktır. Sorunun kök nedenlerini iyi analiz edip çözüm üretmeye odaklanmaz ve etrafından dolanırsanız sonuç statükonun devamı ve müzakereler kısır döngüsüne hapsolmaktır” ifadelerini kullandı. Özersay “İki Kesimlilik, Birleşmiş Milletlerin kendi tanımına göre her bir toplumun kendi devletinde hem mülkiyet açısından hem de nüfus açısından sarih ve net çoğunluğu anlamına gelir. Oysa Kıbrıs Rum tarafı bu anlayıştan çok uzak bir noktadadır. Siyasi eşitliğin anlamı ne kadar önemliyse iki kesimliliğin anlamı da en az o kadar önemlidir. İki kesimlilik açısından da ortada bir ortak vizyon taraflar arasında maalesef yoktur. Eğer bunu hafife alırlarsa yarın çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Referans kavramları denilen belgede bunu netleştirmeden oturulacak bir müzakere bizi bir yere götürmez, 50 yıllık ezberin tekrarını yeniden yaşarız o kadar” ifadelerini kullandı.

GUTERRES BELGESİ MUĞLAKLIKLARLA DOLUDUR:

Özersay Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada siyasi eşitliğin de iki kesimliliğin de anlamı ve kapsamı açısından Guterres belgesinin ciddi muğlaklıklar içerdiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Özersay “Bazı kavramlar ezber şeklinde alt alta yazıldığı zaman o kavramların anlamıyla ilgili olarak anlaşmış olmuyorsunuz. Anlam konusunda anlaşmazlık devam ederken kavramları alt alta yazdığınızda sadece ve sadece kendi kendinizi kandırmış oluyorsunuz. O nedenle 50 yıldan sonra tartışma nasıl ki şimdilerde siyasi eşitliğin anlamını tanımlama ya da BM parametresi şeklindeki tanımı yeniden kabul ettirme noktasına vardı, bu noktada iki kesimliliğin de unutulmaması gerekir. Guterres belgesi denilen belgede aslında siyasi eşitlik de iki kesimlilik de net değildir, muğlak bırakılmıştır” dedi.

DİYALOG VE GÖRÜŞME GEREKLİDİR AMA MÜZAKEREYE DEVAM YAKLAŞIMI RİSKLİDİR

Müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline dair bir soruya ise Özersay şu yanıtı verdi: “Müzakerelere kaldığı yerden yeniden başlamanın sıkıntılarına da değinen Kudret Özersay, kuşkusuz burada bir uyuşmazlık olduğu için taraflar arasında bir diyalog ve görüşme olması normaldir, gereklidir ve de olumludur. Ancak bunu temel kavramlarda dahi uzlaşmaya varılmadan müzakereye çevirmek Kıbrıs Türkünü yeni bir kısır müzakere cenderesine hapsetmek anlamı taşıyacaktır. Bu açıdan çok dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum”.

25/11/2019 08:48