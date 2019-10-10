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Özersay: İkimiz de aday olursak hükümet bozulur

"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"

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10/10/2019
HK

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Özersay: İkimiz de aday olursak hükümet bozulur

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na kendisi ile birlikte aday olması durumunda hükümetin bozulacağını ifade etti. 

Diyalog TV'de Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Özersay, hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduklarını ancak girilecek bir yarışın hükümet etmek ya da konan ilkelerin tersine hareket etmeyi gerektirmesi durumunda hükümetin devam etmemesinin daha hayırlı olacağını ifade etti.

10/10/2019 10:35
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TAGS: kudret özersay
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