Özersay ile Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay TC Dışişleri Bakani Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık 2 saatlik çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından her iki bakan basının karşına geçerek, açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmede her zaman olduğu gibi TC-KKTC ilişkilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “özelikle CransMonta’’dan bu yana müzakereler ile ilgili son durum keza yine Kıbrıs etrafında doğal gaz ve petrol rezervlerinin nasıl çıkarılacağı konusunda ne yapmamız gerekiyor tek taraflı atılan veya atılmakta olan adımlara karşı ne yapacagiz. Son zamanlarda bazı ülkeler arasında Rum kesimi ile üçlü dörtlü temaslar var. Bunlara karşı Kıbrıs Türk halkının ve Turkiyenin çıkarlarını nasıl koruruz bunları değerlendirdik” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ‘’ta bir çözümle ilgili raporuna bakıldığında özellikle herhangi bir devlet tada çözüm modeline dayatmamasinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu , “Esasen CransMonta’dan sonra biz hep aynı şeyi tekrarladık maalesef on yıllardır ıyi niyetle sürdürdüğümüz müzakerelere Rum tarafı iyi niyetle yaklaşmadı o nedenle bir çözüme ulaşmadık . Şimdi laf olsun diye yeniden bir müzakereye başlamanın bir anlamı yok. Artık yeniden bir başarısızlığı hiç kimse kladiramaz o sebeple bir müzakereye başlamadan önce hicbir alternatif federal çözüm dahil biz dışlamıyoruz. Neyi müzakere edeceğimizi ve bu müzakerenin nasıl bir çerçevede olacağını önceden taraflarla görüşüp bir mutabakat sağlamamız lazım.Ve sonuç alıcı bir müzakere olması gerekiyor . Bu süreçte KKTC ile yakın işbirliği içindeyiz .Atacağımız her adımdan önce ya arkadaşlarımız Türkiye’’ye geliyor yada biz Adaya gidiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümette ve muhalefette olan tüm partilerin başkanları ile oturup konuşup istişare ediyoruz. O çerçeve adımlarımızı atıyoruz bundan sonraki süreçte de bu uyum ve yakın işbirliği içinde olacağız” dedi.

Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda atılacak tek taraflı adımlara yanıt vereceklerini ve bu konuda zamanlamanın da bugünkü toplantıda ele alındığını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Herkes şunu bilsin biz bu Kıbrıs Adası etrafındaki rezervlerde her iki halkın da hakki olduğunu söylüyoruz ve bunu tek taraflı söylemiyoruz. Tek taraflı adımlara karşı Kıbrıs Türk tarafının ve Turkiyenin menfaatlerini korumak için her türlü adımı bundan sonra da atmakta hicbir zaman çekinmeyeceğiz. Kalıcı bir çözüm, barış istiyoruz. Türkiye başından beri sadece sözleri ile değil attığı adımlarla bunu tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonraki süreçte de çözüm için biz üzerimize düşeni yapacağız “ diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti’nın KKTC’nin tam anlamıyla her konuda yanında olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan ÖzersayKıbrıs sorunun ve Kıbrıs Adasının geleceği ile ilgili olarak farklı farklı alt başlıklarda istişareleri olduğunu söyledi.

“Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginlikleri ile ilgili olarak da istişareleri oldu. Şunu söylemek istiyorum BM Genel Sekreteri’nın Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak son ortaya koyduğutaslakrapora baktığımızda gerçekçi ve ayakları yere basan değerlendirmeler içerdiğini görüyoruz. Bir kere Kibris’taher iki tarafın da önce neyi müzakere edeceklerini ve nasıl müzakere edeceklerini kendi aralarında diyalog yoluyla anlaşmalarının gereğine ve önemine vurgu yapmıştır sayın genel sekreter. Dolayısıyla iki tarafın da geleceğe yönelik ortak vizyon ortak bir hedef olmak durumundadır. Biz bunu hep zaten vurguluyoruz. Sayın Genel Sekreteri’nin de bunun altını çizmiş olması ve hadi kaldığı yerden müzakerelere oturun ve tekrar başlayın demek yerine müzakere edebilmenin belli bazı şartları olmasına dikkat çekmiş olması bize göre gerçekçi yaklaşımdır. Önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı bütün yetkililer düzeyinde istişareler halinde ve tam bir diyalog çerçevesinde barışcı işbirliği vurgusu yapan ve gerçekten işbirliğin e açık bir duruş sergilemeye devam edecegiz” diye konuştu.

Özersay, en onemlimüttefikleri ve stratejik ortakları olan Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğine teşekkür etti.

Konusmaların ardından gazetecilerin soruları da yanıtladı. Bir soru uzerine Çavuşoğlu, “yeni bir muzakereye başlamadan önce tüm taraflarla görüşerek nasıl bir müzakere yapacağımızı ve ne için müzakere yapacağımızı belirlememiz gerekiyor . New york ‘ta garantör ülkelerin dışişleri bakanları olarak biraraya geldik ve konuştuk. Esasen Rum tarafı ile gayri resmi olarak AB toplantıları olsun diğer BM toplantılarında zaten görüşüyoruz konuşuyoruz selamlasuyoruz ama Rum tarafını tanıdık anlamı gelmez. Crans Monta da daAnastasiadis ile bas başa görüşme yaptim. Daha önce Akel Genel Sekreteri ile biraya geldik o da Avrupa Konseyinde beraber çalıştığım arkadaşım. Davetimiz üzerine yine Türkiye’’ye geldi biraraya geldik. Şu bilinsin biz Turkiye olarak hiç kimseye hicbir konuda hesap vermek zorunda olmayan bir ülke olarak Kıbrıs konusu bizim ortak davamızdır attığımız her adım ve söylediğimiz her söylemi KKTC yönetimi ile istişare ederiz gerek Türkiye’de gerek Kibris’ta istişare ederek birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda yapıyoruz.Yani bu tür temasları yapacağımızı Adaya yaptığımız ziyaretlerde de gündeme getirdiğimizde gerek sayın cumhurbaşkanı gerekse bb, bby yine diğer partilerin genel başkanları herkesin olduğu ortamda herkesin oybirliği ile bu tür temasların faydali olacağını söyledikten sonra biz bu tür temaslarda bulunuyoruz. Yani KKTC yönetiminden cumhurbaşkanından tutun da başbakanından muhalefete kadar ayrı hicbir adım atmıyoruz. Çünkü Kıbrıs davası ortak dava olması ve Crans Monta ‘ya ve Cenevre’ye giderken de yine aynı uyum içinde calistik” dedi.

Çavuşoğlu, Rum tarafı ile görüşmesine ilişkin yapılan haberleri kasıtlı olarak nitelendirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuşmasında Kıbrıs Türk tarafının muhatap olmamış olsaydı bugün TC Dışişleri Bakanlığında bulunamayacağını ifade etti.

Özersay, “KKTC muhatap olmamış olsaydı sayın bakanın söylediği gibi KKTC ‘’ye gelip Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri ile bu toplantıları yapmazdı. Kıbrıs Türk tarafı muhatap olmamış olsaydı BM GS düzeyinde New york ‘ta bu görüşmeler olmazdı. Dolayısıyla böyle bir sorunun veya sıkıntını olduğu kanaatinde değilim sayın bakanın az önce ifade ettiği gibi Kibris’ta yapılan toplantılarda biz farklı kesimler ile yaratıcı bazı düşüncelerin tartisabilecegi konusunda yararı konusunda hepimiz hem fikir kalmıştık ve bunun doğrultusunda hareket edere3k birtakım temaslar yapıldı. Birtakım temaslar yapılmaya devam edecek doğru olanda budur. Özellikle gayri resmi diyalog kapısını her tür sorunun çözümlenmesinde yegane gerekli unsur olduğu aşikardır. Dolayısıyla böyle bir tartışma yaratmak ve bunun üzerine konuşmak TC’nin KKTC arasındaki ilişkilerin geleceği açısından bize yarar de3gil zarar getirir” dedi.