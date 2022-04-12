Özersay: İlgili aktörlerin çözümden önce iş birliği önemli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Doğu Akdeniz’deki Gelişmelerin Farkında mı?” konulu konuşma yaparak, “Hayır değil” dedi.

Uzun yıllar HP olarak Kıbrıs’ta bir çözüm için bütün ilgili tarafların iş birliği yapması gerektiğini savunduklarını ifade eden Özersay, gelinen noktada kapsamlı bir çözümü ön şart olarak ortaya koymadan ister ada içerisinde ister Doğu Akdeniz’de bütün ilgili aktörlerin çözümden önce çözüm için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bu düşüncenin çok daha gerçekçi olduğunu ifade eden Özersay, Kıbrıs Türk tarafının bunu talep etmesi gerektiğini söyledi. Bu taleple Kıbrıs Türkü’nün aktör olacağını ifade eden Özersay, bu konuda harekete geçilmesi için kamuoyunda gündeme getirdiklerini kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akdeniz’de East-Med projesini hayata koymaya çalıştığını belirten Özersay, ABD’nin Yunanistan’a bunun gerçekleştirilebilir olmadığını söylediğine dikkat çekti. Net bir biçimde Yunanistan’a mesaj verildiğini vurgulayan Özersay, Ukrayna-Rusya kriziyle TC’nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için adım atıldığına dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın ziyaretinin çok önemli olduğunu kaydeden Özersay, geniş kapsamlı iş birliği ihtimalinin masaya gelmekte olduğunu söyledi.

Özersay, bu konuda Kıbrıs Türk tarafının inisiyatif almasının önemine vurgu yaparak Doğu Akdeniz’de tartışmalı bölgeler olduğunu ifade ederek, çözümden önce iş birliği geliştirmenin Kıbrıs Türk tarafının yararına olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının görünürde bir politika değişikliğine gittiğini ifade eden Özersay, yaptırımlarla yol kat edilemeyeceğini gördüklerini kaydetti. Kıbrıs Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemlerin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kudret Özersay, “limana karşı Maraş” diyen Kıbrıs Rum tarafına “onun altından çok sular aktığını” söyledi ancak farklı önerilere dikkat çekti.

Ülkedeki elektrik açığı için Doğu Akdeniz’deki gazdan yararlanılması gerektiğini ifade eden Özersay, yeni bir fikir ortaya koymak gerektiğine işaret etti. Özersay, bu konuda hükümetin hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kudret Özersay, yabancıların ülkede taşınmaz mal alımı ile ilgili haberler çıktığına da değindi. Yabancıların normal yoldan taşınmaz mal alımı için bir usul olduğunu anlatan Özersay, bunun dışındaki satın alma yöntemlerinde risk olduğunu belirtti. Alınan malları haritalandırıp, incelemek gerektiğini dile getiren Kudret Özersay, şirketler üzerinden taşınmaz mal alımı yapılabileceğine işaret etti. Özersay, iddialarla ilgili devletin araştırma yapması gerektiğini söyledi.

Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının maaşlarının Ersan Saner’in Başbakanlığı döneminde adım atılarak ödendiğini anlatan Özersay, bu insanların mağdur olduğunu, 3 aydır maaşların ödemesinin yapılmadığını dile getirdi. Özersay, bu çalışanlara faaliyetlerinin yürütülmesi için alan sunulması gerektiğini de kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, Özersay’a cevaben, sorunun çözümüne maaşların ödenmesine yönelik hükümetin çalışma yaptığını belirtti.

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12/04/2022 19:12