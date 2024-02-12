Özersay, ilk kez açıkça CTP’yi hedef aldı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, uzun dönemdir CTP’yi ve Genel Başkanı Erhürman’ı düşük tonda eleştiriyordu.

Bu akşamki paylaşımında Özersay, ilk kez açıkça CTPyi ve Erhürman’ı “pes doğrusu” paylaşımı ile hedef aldı.

Özersay, üniversitelerle ilgili araştırma komitesi kurulması yönünde CTP’yi, UBP ile ortak hareket etmekle suçladı.

Kudret Özerasay’ın açıklaması şöyle:

Vallahi pes!

Meclis’te ana muhalefet CTP üniversiteler konusunda araştırma komitesi kurulmasını önereceğini açıklamış, Ünal Üstel bey de araştırma komitesi önerisini olumlu karşılamış! Yarın oybirliği ile bir araştırma komitesi de bunun için kurarsınız artık!

Sonra da Mersinlik yangını konusunda birlikte kurduğunuz Meclis Araştırma Komitesi’nin üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen sonuçlandırmadığınız, raporunun nerede olduğu bilinmeyen ve meclis içtüzüğüne göre zorunlu olmasına rağmen Genel Kurul’a da getirmediğiniz komite gibi el birliği ile “halledersiniz”

Meclis araştırma komitelerinin dostlar alış verişte görsün diye kurulduğunu özellikle bu son gayrimeşru UBP-DP-YDP hükümeti göreve geldi geleli bu konularda Meclis içi muhalefetin de uyumlu davranışlarıyla “Mış gibi” yapıldığını herkes yaşayarak gördü… Vazgeçin yahu artık…