Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere temaslarını tamamladı. Özersay ve beraberindeki heyet, bu sabaha karşı KKTC’ye varacak.

Özersay İngiltere’de bulunduğu sürede Chatham House’ta konuşma yaptı, Birleşik Krallık Parlamentosu Lordlar Kamarasında bir grup lordla bir araya geldi, Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin lansmanını gerçekleştirdi, “Biz/ Us” isimli serginin açılışını yaptı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti ve 20 Temmuz Resepsiyonuna katıldı.

Özersay İngiltere’de olduğu sürede ayrıca, Londra’da bulunan Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinden yetkili ve temsilcileriyle bir araya geldi, çeşitli yayın kuruluşlarına demeçler verdi, Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek Temsilcilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.