Özersay: İngiltere’den Gelen Gemide Milyonlarca Sterlin Bulundu

Kudret Özersay'ın iddiasına göre, Mağusa Limanı’na İngiltere’den gelen bir geminin içerisindeki araçlardan birinde birkaç milyon sterlin ele geçirildi. Olayın ardından Mali Polis’in devreye girdiği ve soruşturmanın derinleştirildiği iddia edildi.

Halkın Partisi başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara para akışının toplumsal ve ekonomik yapıya verdiği zararlara dikkat çekti.

Özersay, kara para hareketlerinin yalnızca ekonomik sorunlara değil, aynı zamanda toplumsal ve ahlaki çöküşe de sebep olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"“Paranın karası beyazı, kirlisi temizi yoktur” diyenlere hatırlatmak isterim ki bu tür para operasyonları mafyanın, çetelerin ve organize suçların ülkeye sızmasına neden oluyor. Hak etmeden bir anda zenginleşenlerin, trafikte kural tanımayan ve tahakkümcü tavırları ile toplumu yozlaştırdığını görüyoruz. Dahası, bu paraların çoğu organ nakli, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve insan ticareti gibi ahlaki olarak kabul edilemez yollarla elde ediliyor. Bu durum, temel ihtiyaçların aşırı pahalılaşmasında da büyük rol oynuyor.”

Kudret Özersay, kara para akışına karşı planlı ve kapsamlı bir mücadelenin şart olduğunu belirterek, aksi halde daha büyük sorunların kapıda olduğunu ifade etti.