Özersay: İnsanımız da memleketimiz de sahipsiz değildir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve partinin milletvekili adayları dün sabah önce Özgür İş İnsanları Derneği yönetimiyle, daha sonra da Çayönü ve Türkmenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi. Özersay ziyaretlerde yaptığı konuşmada, meclisin açılabilmesi, bütçenin geçmesi, kuraklık paralarının ödenebilmesi için sorumlu muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini ve Halkın yararı için yapıcı bir tutum ortaya koyduklarını belirtti. Yurt dışında okuyan gençlerin bedelli askerlik yapabilmesi için ilgili yasaya destek verdiklerine de dikkat çeken Özersay, “Yıkıcı değil, yapıcı bir anlayışla hareket ettik” diye konuştu.

Özersay, kriz dönemlerinde yönetebilmenin önemli bir meziyet olduğunu belirterek, gerek ekonomide, gerekse de akaryakıt arzında yaşananlar karşısında ülke insanının yalnız bırakıldığını belirtti.

Türk Lirası’nın döviz karşısında hızla değer kaybettiği bu günlerde, halkın yanlız bırakıldığının altını çizen HP Lideri Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halk bu durum karşısında sahipsiz bırakıldı. İnsanımızız pahalılığa karşı korunması, gelir düzeyinin artması, kalkınma için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomi öncelikli olmalıdır; bizim için de öncelikli konudur. Biz önümüzdeki dönemde bunun çabasını ortaya koyacağız”

“HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ, BUNU GÖRÜP YAPICI DAVRANMALIYIZ”

Özersay yaptığı konuşmalarda “aynı gemide olduğumuzu herkesin bilmesi ve görmesi gerekir. Sadece bir kesimin kurtuluşu söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Krizlere yönelik, akılcı ve hızlı karar alabilmenin önemli olduğuna dikkat çeken Özersay, ülkede pandeminin başladığı dönemi hatırlatarak “O dönem hızlı kararlar almasaydık belki de bugün çok daha kötü olaylarla karşılaşabilirdik” dedi.

Bugün gelinen aşamada ise ülkedeki ekonomik krizin yönetilemediğini belirten Kudret Özersay, örneğin akaryakıtta yaşanan tedarik sıkıntısının buna örnek olduğunu söyledi.

Özersay, “Yönetebilmek, ülkedeki akaryakıt arzını sürekli ve sorunsuz yapabilmektir. Yönetmek demek, bu demektir” diye konuştu. Ekonomik kriz bağlamında yaptıkları önerilerden de söz eden Özersay, ülkenin ayakları yere basan önerilere ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Özersay, HP olarak önerilerinin, insanları koruma, piyasada hareket sağlayarak Halkın gelir düzeyinin artırılması ve kalkınmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlı adımlar atılması olduğuna dikkat çekti.

“KARA GEÇİŞ KAPILARINDA VE HAVA LİMANINDA GEÇİŞLERİ KOLAYLAŞTIRIP HIZLANDIRACAĞIZ”

İyi yönetim anlayışıyla ülkedeki ekonomik hareketi sağlamak için her türlü adımın atılması gerektiğini anlatan Özersay, “Kara geçiş kapılarıyla hava limanında gerekli tedbirler alınarak, hem turistin, hem de güney Kıbrıs’tan gelecek olan Kıbrıslı Rum, İngiliz ve Rusların ülkeye giriş koşulları kolaylaştırılabilir ve döviz girişi sağlanabilir. Bu konuda hükümete gelir gelmez adım atacağız ve geçişleri kolaylaştıracağız. Ülkemizde günübirlik geçişlerle artan ticaret maliyenin gelirlerini de artıracak önemli bir adım olacaktır” dedi.

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19/12/2021 15:12