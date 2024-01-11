Özersay isim vermedi, kimi hedef aldı?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün yaptığı açıklamada bir Bakanın mal varlığındaki aniden artışı gündeme getirerek, ismi belirtilmeyen bir bakanı hedef aldı.

Kudret Özersay bugün bir iddia ortaya atarak bazı sorular sordu. Özersay bir Bakanın pahalı bir taşınmaz mal almak yoluyla servetinde önemli bir artış yaşandığını iddia ederek yasada belirtilen süre zarfında bir mal varlığındaki artışın beyan edilip edilmediğini sordu. Özersay bakanın kim olduğu ile ilgili isim verdi. Özersay bir de uyarıda bulundu: “zamanında beyan etmemenin yasada öngörülen cezaları arasında hapis cezası da var.”

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gayrimeşru hükümetin Bakanlar Kurulu'ndan bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğu, bu parayı nereden bulduğunu izah edebilecek durumda olmadığı ve üstelik de mal beyanında bu değişikliği bildirmediği duyumu dolaşıyor. Duman çıktı yakında ateş de ortaya çıkar!!! Var mı böyle bir servet artışı ve yada belirtilen süre içerisinde gerekli mal beyanı yapıldı mı?”

Bizden hatırlatması: Bu kadar büyük bir rakamı nereden bulduklarını ve nasıl elde ettiklerini geçtim (ki o da önemli) Mal Bildirimi Yasası'na göre zorunlu olmasına rağmen servetindeki bu artışı bildirmeyenler SUÇ İŞLEMİŞ OLURLAR. Yasaya göre de HAPİS CEZASIna çarptırılabilirler. Süresi içinde bildimde bulundular mı acaba? Bizden uyarması!!!”