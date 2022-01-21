Özersay: İstikrarsızlığı koalisyon modeline bağlamak doğru değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Kudret Özersay, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun ve diğer UBP’li milletvekilleri ve milletvekili adaylarının “koalisyon hükümetleri başarılı olamaz, istikrar sağlayamaz, tek başına iktidar olmalıyız” yönündeki söylemlerini değerlendirerek, UBP’nin geçmişte tek başına iktidar olduğu dönemde birçok sorun yaşandığını anımsattı.

UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde kurultay nedeni ile mahkemelik olunduğunu, milletvekillerinin hükümeti düşürdüğünü, başka partiye giderek aday olduğunu belirten Özersay, ülkede o dönemler birçok sorun yaşandığını, istikrar sağlanamadığını, dönemin parti başkanının sandıktan çıkamadığını seçilemediğini söyledi.

İstikrarı sağlamanın sadece tek başına iktidarla olamayacağını, istikrarsızlığı koalisyon

modeline bağlamanın doğru olmadığını vurgulayan Özersay, “İktidar tek başına değil, halkla başarılı olur” dedi. Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde meclisin de toplandığını, komitelerin de kurulduğunu, komitelerin de çalıştığını, yasaların da tıkır tıkır geçtiğini anımsatan Özersay, hem dörtlü koalisyonda hem ikili koalisyonda meclisin 3 yıl boyunca tıkır tıkır çalışırken orada Halkın Partisi’nin olduğunu ifade etti.

Kudret Özersay, “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Halkın Partisi yükselişte”

Seçim çalışmalarını değerlendiren Özersay, “Moralimiz yerinde. Halkın Partisi yükselişte. Bilinçli seçmen siyasete yeniden ilgi duymaya başladı. Programlarda izlenme oranları arttı. Atılan mesajlardan bunu anlıyoruz. 2018 yılında olduğu gibi ilk 3 sıralaması değişmeyecek ancak oranları kestirmek mümkün değil” dedi.

“Seçimden koalisyon çıkacak”

Ülkenin ihtiyacının uzun ömürlü bir hükümet olduğuna dikkat çeken Özersay, “Görünüşe göre seçimden koalisyon çıkacak. UBP bile tek başına iktidar söyleminden vazgeçti. İş yapacak uzun ömürlü bir koalisyon hükümeti kurulmalı” şeklinde konuştu.

“Grubu olacak partiler hükümeti kurmalı”

Grubu olacak partilerin hükümeti kurması gerektiğini savunan Özersay, “Meclis ancak bu şekilde, toplanabilir, meclis başkanı seçebilir ve yasa geçirebilir. 26 sayısını bulmak kolaydır ancak komiteler çalışmıyor. Grubu olmayan iki azınlık hükümetinde sıkıntılar yaşandı. Muhalefet destek verince yasalar geçti. Halkın Partisi’nin grubu olacak, bu nedenle hükümette yer alacak” ifadelerini kullandı.

“Hükümete şahsi çıkarlar için girilmemeli”

Milletvekillerinin taleplerle hükümette yer almaması gerektiğine vurgu yapan Özersay, “Şantajla salt çoğunluk sağlanırsa ileride sıkıntı yaşanır. Kişisel talepler yerine gelmeyince engellemeler olur, işler aksar. Hükümette olmak için değil iş yapmak için hükümete gelmek istiyoruz” dedi.

“Karma oy partiye fazladan milletvekili getirmez”

Karma oyun partiye fazladan milletvekili getirmediğine dikkat çeken Özersay, “Bu nedenle mührün önemi artıyor. En fazla karma oy alanlardanım ama mühür talebinde bulunuyorum, partinin daha güçlü ve söz sahibi olması istenirse mühür tercih edilmeli. Parti için kimin değil kaç milletvekili çıkarılması önemlidir. Bir şey olsun diye değil bir şey yapılsın diye mühür kullanılmalı. Mühür 50 oydur. Tercihte yanlış olsa bile oy yanmaz. Karma oya göre daha etkilidir. Karma oyda hata payı yüksektir” ifadelerini kullandı.

“Erken seçimden dolayı karma oy düzenlenemedi”

Karma oyun basitleştirilmesini istediklerini ancak baskın bir erken seçim kararı alındığını anlatan Özersay, “Hızlı bir şekilde değişiklik yapılıp seçime gidilmesi doğru olmazdı. Zamana yayılması ve tartışılması gerekirdi” şeklinde konuştu.

“Tek başına iktidar olunduğu dönemde istikrarsızlık yaşandı”

“2’den fazla partilerin yer aldığı koalisyon hükümetlerinin başarılı olmadığı ve istikrar sağlanamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Özersay, “Tek başına iktidar olunan dönemde kurultay nedeni ile mahkemelik olundu. Milletvekilleri hükümeti düşürdü, başka partiye gitti. Ülkede o dönemler sorunlar yaşandı. İstikrar sağlanamadı. Parti başkanı sandıktan çıkamadı, seçilemedi. İstikrarı sağlamak sadece tek başına iktidarla olmaz” dedi.

“Daha soğukkanlı olunmalı ve duygusal davranılmamalıydı”

Halkın Partisi’nin hükümetlerden çekilmesi konusunda özeleştiri de yapan Özersay, “Hükümeti sonlandırma aşamasına gelmeden önce daha soğukkanlı olunmalı ve duygusal davranılmamalıydı. Bazı kararların bakanlar kurulunda geçirilmemesi sağlanarak, ortağa karşı bir duruş sergilenebilirdi. HP, jet krizi döneminde hükümeti bozmak yerine bakanın görevden alınmasını sağlamıştı. Cumhurbaşkanı seçimi olmasaydı, hükümetin ömrü daha uzun olabilirdi. Pandemi dönemine rağmen başarılı bir dönemdi” ifadelerini kullandı.

“HP döneminde de krizler yaşandı ancak vatandaşa yansıtılmadı”

Ülkede son dönemde elektrik, akaryakıt, tüp gaz, ekmek krizlerinin yaşatıldığını, “sabitlendi” denilen döviz kurunun sabitlenmediğinin ortaya çıktığını ve yaşanan fiyaskolarla devletin otoritesinin sarsıldığını, itibar kaybettirildiğini anlatan Özersay, “HP hükümetteyken de bu krizler yaşandı ancak alınan tedbir ve önlemlerle sıkıntılar vatandaşa yansıtılmadı. Fiyat İstikrar Fonu ile zamlar vatandaşa yansıtılmadı. Ancak bu fon amacı dışında kullanıldı ve zamlar yapıldı” şeklinde konuştu.

“Ekonomi ve devlet yönetimi yerlerdedir”

Kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonominin mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özersay, “Kendi ayakları üzerinde durmak için önce durum tespiti yapılmalı. Ayakları üzerinde durmayı geçtim. Ekonomi ve devlet yönetimi yerlerdedir. Devlete ve siyasete olan güven ve itibar yerlerdedir. Önce bu sorunlar düzeltilmeli” dedi.

“Zamları dizginlemek mümkündür”

HP’nin, ekonomik paket yayınladığını aktaran Özersay, “Zamları dizginlemek mümkündür. Fiyat İstikrar Fonu doğru kullanılmalı. Rafa yansıyacak şekilde, üretici ve ithalatçıyı koruyacak şekilde vergilerde düzenlemeler yapılmalı. Halkın alım gücü korunmalı. Kamuya hayat pahalılığı vermek yeterli değil, özel sektörde çalışanlar da düşünülmeli” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmeli”

Maliyenin gelirlerinin artırılmasının mümkün olduğunu anlatan Özersay, “Asgari ücret arttığında maliyenin gelirleri de artıyor. Asgari ücret 6 ayda bir pazarlık konusu olmamalı. Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmeli ve hayat pahalılığı oranında artırılmalıdır. İşletmelere süresi belli olan prim desteği verilmeli, destek verilmezse, işsizlik, zamlar ve kayıt dışı ekonomi artar” dedi.

“6 yıl öncesine göre ekonomiye daha çok önem veriyoruz”

Denetlenemiyor diye ithalat yapılırken, peşin vergi alınmasından vazgeçilmesi gerektiğini savunan Özersay, enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Özersay, 6 yıl önce adaletsizliğe ve hukuksuzluğa önem veren Halkın Partisi’nin artık bunların yanında ekonomiye ve halkın refahını artıracak uygulamalara daha çok önem verdiğini vurguladı.

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21/01/2022 18:14