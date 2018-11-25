Özersay İtalya’ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İtalya’da Milano yakınlarında yapılacak olan “Doğu Akdeniz’de Riskler ve Fırsatlar” başlığını taşıyan uluslararası toplantıya katılmak üzere bu sabah ülkeden ayrıldı

Toplantıda “Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz’deki Kaynakların Hakça Paylaşımı: Türkiye ve Kıbrıs’a Olası Etkileri” başlıklı konuşma yapacak olan Dışişleri Bakanı Özersay, Salı akşamı KKTC’ye dönecek.

Özersay tarafından yapılan açıklamaya göre, Konrad-Adenauer Vakfı’nın organize ettiği toplantıya Almanya, Rusya, İsrail, İtalya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan doğal gaz ve enerji konularında uzman isimler katılacak.

Toplantıda Doğu Akdeniz’deki kaynakların bir çatışma nedeni olmaktan bir işbirliği aracına dönüştürülmesi olasılığı da ele alınacak.

Kıbrıs sorununun geleceği konusunda ayrı özel bir oturumun de yer alacağı toplantıda, sadece doğal gaz değil elektrik enerjisi konusunda Doğu Akdeniz bölgesinde karşılıklı bağımlılık yaratacak işbirliği modellerinin olası modellemeleri üzerinde de durulacak.

(TAK)