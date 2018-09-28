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Özersay: İyi bir hazırlık toplantısı oldu

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ile görüştü

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28/09/2018

Özersay: İyi bir hazırlık toplantısı oldu

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ile az önce BM binasında görüştü. Özersay sosyal medyada yaptığı açıklamada yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu akşam yapılacak olan Genel Sekreter görüşmesi öncesinde iyi bir hazırlık toplantısı olduğunu söyledi. Özersay, özellikle barış gücü operasyonlarından sorumlu olan Lacroix’ya Kıbrıs’ta bulunan Barış Gücü ile ilgili görüşlerini doğrudan anlatma imkanı bulduklarını belirtti.

 

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TAGS: Özersay: İyi bir hazırlık toplantısı oldu, haber, kıbrıs,
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