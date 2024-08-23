Özersay: Kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünürler mi acaba?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ozanköy, Doğancı, Aydınköy, Balabayıs ve Değirmenlik’in yanı sıra birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığını, Teknecik Elektrik Santrali’nde yeni sıkıntılar olduğunu söyledi.

Hükümetin kamuoyunu bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini sorgulayan Özersay “Yoksa bir kaç gün bekleyip Tekneciği basıp "tamamdır çözdük" diyerek şov yapmayı mı tercih ediyorlar?” dedi.

Özeray’ın açıklaması şöyle:

Sabahtan itibaren Ozanköy, Doğancı, Aydınköy, Balabayıs, Değirmenlik ve dahasında pek çok yerde elektrik kesintileri oldu, kesintiler yeniden başladı.

Gelen bilgiye göre santralde yeni sıkıntılar var. Kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünürler mi acaba? Hani belki insanlar planını, hesabını, kitabını ona göre yapar. Yoksa bir kaç gün bekleyip Tekneciği basıp "tamamdır çözdük" diyerek şov yapmayı mı tercih ediyorlar?