Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu. “Maraş konusunda ayaklarım yere basıyor” diyerek söze başlayan Özersay, “Kapalı Maraş’ı açıyormuş gibi yapmanın bedeli ağır olur” dedi.

Kapalı Maraş’ta geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantının yapılacağını öğrendiğinde zamanlamanın uygun olmadığını dile getirdiğini belirten Özersay, Kapalı Maraş’ın açılmasının 6 sene önce cumhurbaşkanlığı yarışına girdiğinde vizyonu olduğunu kaydetti.

Bakanlar kurulunun Kapalı Maraş ile ilgili aldığı kararın kendi vizyonu olduğunu belirten Özersay, Kapalı Maraş’ın açılım sürecinin ince bir ip olduğunu, hassas bir diploması gerektiğini vurguladı.

Özersay’ın konuşması şöyle:

Ben Kapalı Maraş’ın açılması konusunu 2012 yılında cumhurbaşkanına fikir olarak sundum. O dönem şartlar müsait değildi, paydaşlar görüş birliği içerisinde değildi. 2014’te cumhurbaşkanı olursam Kapalı Maraş’ı eski sahipleri ile açacağımı söyledim.

Bir süre sonrasında dışişleri bakanı olarak ilk imkan bulduğum zaman bu öneriyi bakanlar kuruluna getirdim. Bakanlar kurulunda karar alındı hükümet politikası haline dönüştü.

Önemli olan Kaplı Maraş içinde yapılan toplantı değil. Bugüne kadar ne yaptık, toplantı ile yeni bir şey yapıyor muyuz bunu ayırmak.

Toplantı ile bir duruş ortay koyuluyor ama toplantı yapıldığında bir fikir egzersizi yapıldı ama Kapalı Maraş’a ilişkin biz yeni bir karar almadık yeni bir adım atmadık.

Hükümetin kararı envanter çalışması buna bağlı olarak bilimsel olarak bu politikayı ileri götürmektir.

Envanter çalışması noktasında DAÜ’den bilimsel destek alındı. Bundan sonra envanter tamamlanacak.

Ben hükümet ortağıyım. Kapalı Maraş konusunda şuana kadar aldığımız karar bakanlar kurulunda üzerinde uzlaşılan noktadır.

Görüşler belli açılardan örtüşüyor ancak her ne adım atılacaksa koalisyon ortağı olarak cumhurbaşkanı seçimi atılmasını öncesi doğru bulmam. Bu süreçte rasyonel olmayan kararlar yarı duygusal yarı propagandaya alet olur.

Bu ince bir ip hassas bir diploması gerek. Alınacak bir başka kara cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası alınmalı.

Toplantının yapılacağı bilgime geldiğinde zamanlama uygun olmadığını dile getirdim.

Ancak Türkiye’den misafirler geleceği için dışişleri bakanı olarak uygulamadan sorumlu bakan olarak oraya gitmemek doğru olmazdı. Orada bulundum sürede devlet adabı gereği kısa bir konuşma yaptım. Kimse bunu istismar etmeye kalkışmasın.

Kapalı Maraş açılmadan açılmış gibi bir hava yaratmak uluslararası aktörlerin devreye girmesi gibi bir reaksiyon yaratır. Önce iyi planlama ve zamanlı adım atılmalı. Yapıyormuş gibi yapmanın bir beldi olur.

Bir gerçek var Kapalı Maraş’ın açılması konusu 6 sene önce aday olduğumda bir vizyondu. 6 sene önce başka adaylar başka vizyonlar masaya koydular. BM çerçevesinde, Rum tarafı ile müzakereler yapacağım denildi. Ben 5 senede bir şey görmedim. Yapılması gereken bence bu doğrultuda adım atmaktır.

Kapalı Maraş ciddi olduğumuzu göstermemiz Kıbrıs Rum tarafının konforlu durumunda sarsıcı etki yarattı. Kapalı Maraş’ı açıyormuş gibi yapmanın bedeli ağır olur.

20/02/2020 23:38