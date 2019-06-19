Özersay: Kapalı Maraş'ta hükümet politikamızı henüz açıklamadık

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Kapalı Maraş’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın sorularını yanıtlayan Kudret Özersay

Kapalı Maraş’ın açılacağı yönündeki haberleri yorumlayarak nasıl bir politika izleyeceğimizi henüz açıklamadık dedi.

Özersay, Kapalı Maraş’la ilgili öncelikle envanter çalışması yapılacağını bunun ardından çıkacak verilere dayanarak atılacak adımın şekilleneceğini söyledi.

Özersay, Maraş’taki binaların kullanılabilecek durumda olmaların tespiti, elektrik, su, kanalizasyon gibi unsurların durumunun tespiti ve oradaki mülklerin kime ait olduğunu tespitinin yapılacağını ifade etti.

Maraş’ın ölü alanların hayata dahil edilmesi yönünde adım atıyoruz diyen Özersay, envanter çalışmasının hafta başından itibaren başlayacağını söyledi.

Mete Tümerkan’ın Kıbrıs konusuna etkisi ne olacak sorusuna Özersay “ Bu kadar yıl sonra Kapalı Maraş’ın bir yere oturtulacağı konu yok. Bu adım Kıbrıs Türk tarfı için önemli bir adımdır. Taşınmaz Mal Komisyonu kurduk. Kıbrıs Rum tarafı karşı çıkmıştı. Ve binlerce kişinin daha sonra başvurduğunu gördük. Ve Kapalı Maraş'ta da inanıyorum ki eski sahipleride gelecek soracak. Tıkanmış bu konu ile ilgili önemli bir adım atacağımıza inanıyorum .