Özersay: KIB-TEK İstihdamları Mahkemelik

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Elektrik kurumuna fırsat eşitliği hiçe sayılarak partizanca yapılan istihdamlar, sınava giren ama hakkı yenilen Sema Dolu isimli gencin Halkın Partisi’nin verdiği destekle açtığı davayla mahkemelik olduğunu duyurdu.

Özersay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Girdiği sınavda normal şartlarda işe girebilecek şekilde puan alan ama başkalarına torpil yapıldığı için işe alınmayarak hakkı yenilen Sema Dolu isimli genç mahkemeye başvurdu. Gayrimeşru UBP-DP-YDP hükümeti tarafından tanıdık, partili, hısım ve akrabaların işe alındığı, sınavların göstermelik bir hale dönüştürüldüğü ve böylece gençler arasında fırsat eşitliğinin yerle bir edildiği bu istihdam uygulaması mahkemeye taşınmış oldu.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce kamuoyuna da yansıyan şaibeli bir sınavla UBP bürokratlarının, örgüt başkanlarının, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin yakınları, kamuoyunda da tepki görmesine rağmen kurumda işe alınmıştı. Bahse konu sınavda hakkı yenen Sema Dolu isimli genç, Halkın Partisi tarafından verilen destekle, Elektrik Kurumu’nun hukuka aykırı şekilde adalet duygusunu ve devlete olan inancı zedeleyecek nitelikteki bu uygulamaya karşı bu sabah dava dosyaladı. Başvuruda idarenin keyfi bir yaklaşımla fırsat eşitliğine ve Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olacak şekilde davrandığına ve hukuka aykırı olan bu sınavın iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Halkın Partisi, bu konuda olduğu gibi benzer tüm konularda hakkı yenen her vatandaşımızın yanında olmaya ve mücadele etmeye devam edecektir.