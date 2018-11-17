Özersay Kıbrıs konusundaki görüşlerini aktardı

Kudret Özersay, Rum tarafının Türkiyeyi bahane ederek Birleşmiş Milletler Barış Gücünün adadaki varlığını sürdürmesini istemesinin ise saçma bir gerekçe olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlığının bütçesinin komitede görüşülmesi sırasında eleştirileri yanıtlarken, Kıbrıs konusundaki görüşlerini aktardı.

Özersay Guetteres Belgesi konusunda öncelikle bir ortak vizyon var mı diye sorulması gerektiğini dile getirerek varsa buna göre bir “Terms of reference” belgesi hazırlanması gerektiğini anlattı.

Vekillerin bilgilendirilmesi konusunda, parti başkanlarının kendi partisindeki vekilleri bilgilendirme konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Özersay, Cumhurbaşkanı’nın da daha önce yapıldığı gibi Meclis’te kapalı oturumda bilgi vermesine hiçbir şekilde karşı olmadıklarını anlattı.

Özersay, kara geçiş kapılarıyla ilgili olarak da, bunların pek çok açıdan katkı sağladığını ancak bunun “her yere kapı açalım” anlamına da gelmediğini belirtti.

Maronitlerle ilgili ise Kudret Özersay, Maronit toplumunun beklentileriyle ilgili kendileriyle temas içinde olduklarını anlattı.

BM Barış Gücünün foksiyonu konusundaki görüşlerini aktarırken ise Başbakan Yardımcısı Özersay, son dönemde özellikle ABD ve bazı başka devletlerin BM faaliyetlerinin durdurulması gerektiği ifadelerine cevaben Kıbrıslı Rumların “bizim Türkiye saldırganlığına karşı BM varlığına ihtiyacımız var” dediğini dile getirdi.

Özersay bunun çok saçma bir argüman olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanıyla birlikte gerekli yerlerle ilettiklerini söyledi.