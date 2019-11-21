Özersay: Kıbrıs Rum tarafında zihniyet değişikliği yok

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay "Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafı arasında ortak vizyonumuz yok." dedi.

Özersay: BM parametrelerinde ortak vizyon eksikliği varken çok da umutlu değiliz. Diyalog ve istişare devam etmeli ancak müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi noktasında değiliz. Bu görüşmeyle ilgili çok da umutlu değiliz. Kıbrıs Rum tarafında yönetimin paylaşılması noktasında bir zihniyet değişikliği yoktur.

21/11/2019 12:37