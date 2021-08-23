Özersay: Kıbrıs Rum yönetiminin pasaport hamlesi aslında bir ‘acizlik’ göstergesidir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Rum Bakanlar Kurulu'nun 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde bir karar üretmesine tepki göstererek, "Kıbrıs Rum yönetiminin pasaport hamlesi aslında bir ‘acizlik’ göstergesidir” dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Kıbrıs Rum yönetiminin pasaport hamlesi aslında bir ACİZLİK göstergesidir. Kapalı Maraş konusunda atılan adımları engelleyemediği, etkili ve caydırıcı bir karşı tedbir alamadığı için iç politikada eleştirilen Rum liderliğinin sırf "işte bakın biz de bir şey yaptık, sessiz kalmadık" demek için yaptığı, herhangi bir ağırlığı olmayan bir hamledir.

Rum liderliğinin sırf bir şey yapmış olmak için attığı bu adım, Kıbrıs'ta hem siyasi, hem hukuki hem de toplumsal anlamda bizi ileriye değil GERİYE GÖTÜRÜR. Fikir olarak DOĞRU olan kapalı Maraş'ın eski sakinlerine insan hakları temelinde açılması politikasının bugün hatalı ve eksik uygulanıyor olması dahi Rum liderliğinin bu ucuz politik manevrasını haklı çıkarmaz diye düşünüyorum.

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23/08/2021 20:08