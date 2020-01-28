Özersay: Kıbrıs Türkü'nün sesini duyurmak için çalışmaya devam

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda düzenlenen panele katıldı.

Londra temasları hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Özersay, "İmkan olan her platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya devam"dedi

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Dün akşam Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda düzenlenen panelde geçen yıllar içerisinde AB’nin yanlış tutumu nedeniyle yitirilen fırsatlar ile Brexit’in yaratacağı olası fırsatlar üzerine bir konuşma yaparak soruları cevaplandırdım. İmkan olan her platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya devam.

28/01/2020 12:35