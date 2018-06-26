Özersay: Kimi mahalleye, kimi mahkemeye

Havadis TV’de Mehmet Moreket’in konuğu olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, dokunulmazlıklar konusunda net mesaj verdi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili konuşan Özersay, Hükümetin, Savcılığın kaldırılmasını talep ettiği ve meclise gönderdiği tüm dokunulmazlıklara, kaldırılması yönünde oy vereceğine söz verdiğini hatırlattı. Bu sözün dışına çıkılmasının kendileri açısından koalisyonu bitirmek anlamına gelebileceğini vurgulayan Özersay, bu kadar yıldır mal beyanlarının ilk kez açıldığını ve mukayese edildiğini, soru işareti olanların da savcılığa gönderildiğini aktardı. Savcılığın suç unsuru tespit etmesi halinde, dokunulmazlığı kaldırılmak üzere Meclise geri gönderileceğini anlatan Özersay, Bu konunun hesap verebilir bir yönetim anlayışı açısından önemli olduğunu söyledi. Bu gibi kişilerin dosyalarını mahkeme önüne getirmenin ve çıkarmanın öneminden bahseden Özersay, HP’nin kimini mahalleye, kimini mahkemeye gönderme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.